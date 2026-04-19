La Bañeza recibe la Escoba de Oro 2026 por la modernización sostenible de su flota municipal

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El Ayuntamiento de La Bañeza resultó distinguido con la Escoba de Oro 2026 en el Certamen Escobas, organizado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, un reconocimiento de ámbito nacional que premia las mejores iniciativas en sostenibilidad, gestión medioambiental y servicios urbanos.

El jurado decidió otorgar el galardón al Consistorio bañezano por la modernización de la flota de vehículos del servicio de limpieza y recogida de residuos, una actuación se enmarca en los objetivos de movilidad sostenible que contribuye de forma directa a la mejora de la calidad del aire en el municipio.

La renovación de la flota supuso la incorporación progresiva de vehículos más eficientes y respetuosos con el entorno, incluyendo unidades eléctricas y otras impulsadas por combustibles alternativos, lo que permitió reducir significativamente las emisiones contaminantes.

El jurado valoró especialmente la planificación y eficiencia con la que se desarrolló el proceso, reconociendo la excelencia técnica, el compromiso institucional y el impacto positivo de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en el ámbito medioambiental.

Desde Ategus destacaron que la concesión de la Escoba de Oro pone en valor no solo el compromiso de las administraciones públicas, sino también el impacto real de las iniciativas desarrolladas, subrayando además el alto nivel de los proyectos presentados en la edición de 2026.

En este sentido, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, afirmó que el logro es “fruto del trabajo desarrollado durante más de cinco años, hasta alcanzar un servicio acorde a las necesidades de la ciudad”. “Se trata de un servicio por el que el Ayuntamiento ha trabajado intensamente y en el que continuará esforzándose en el futuro”, añadió, al tiempo que agradeció la dedicación de toda la plantilla y de las personas vinculadas al servicio, tanto desde la Concejalía de Medio Ambiente como desde el servicio municipal de limpieza.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar el 10 de junio en el recinto de Ifema, en Madrid, durante el acto institucional del Certamen Escobas, al que acudirá una representación municipal para recoger este reconocimiento.