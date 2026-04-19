Beatriz Asensio, premio Castilla y León: “La declaración del Toro Enmaromado como Fiesta de Interés Turístico Nacional es una cuestión, más bien, política”

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El Ayuntamiento de Benavente (Zamora) recibe el Premio Castilla y León de Tauromaquia de 2025 como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular de los festejos taurinos como los toros de cuerda.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, incide en que el reconocimiento responde al trabajo denonado de diferentes equipos de gobierno municipal, sin distinción del signo político, así como a todos los habitantes del municipio y todas las personas que han defendido una tradición que data, como mínimo, del siglo XVII.

Beatriz Asensio Boyano, benaventana de 42 años, casada y con una hija de doce años, es licenciada en Derecho y secretaria interventora. Hace unos días, en la Fiesta de La Veguilla, concedió el Toro Enmaromado, ‘Glorificado’, que recorrerá el próximo 3 de junio las calles benaventanas, con un centenar de mozos guiando la maroma y miles de personas siguiendo la carrera. La regidora presume de la tradición del Toro Enmaromado, que ha pervivido y superado el filtro de la modernidad y que tiene en su horizonte alcanzar el rango de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

-De vivir una fiesta de La Veguilla con apagón incluido a recibir impulso y reconocimiento.

-Es verdad. El año pasado pudimos celebrar la fiesta casi sin enterarnos del apagón, en un año que empezó con la eleccion de Benavente para el Congreso de Toros de Cuerda de 2027 y, acto seguido, el Premio Castilla y León de Tauromaquia. Al final, es un trabajo de muchísima gente. Aunque sea yo la encargada de recibirlo, el premio lo recibe el Ayuntamiento de Benavente y, por ende, Benavente. Tengo que agradecer enormemente a todas las personas que han trabajado para poder conseguirlo, sobre todo al concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, que me acompañará. Realmente, es un premio de todos.

-¿El éxito de esta fiesta radica en que ni la modernidad ha conseguido mermar el interés de los benaventanos, por muy lejos que estén de su tierra?

-Es uno de ellos. Siempre estamos pendientes de esa fecha, cuando hemos vivido fuera. En mi caso, ejemplo, por cuestiones de estudios, estaba muy pendiente, Incluso hubo años en los que no pude venir porque me coincidía con exámenes. Y La Veguilla no siempre es fácil de cuadrar cuando te encuentras fuera. Me consta que muchísima gente coge las vacaciones para poder estar en el Toro o en La Veguilla. Es una fiesta tan especial para los benaventanos que estamos todo el año pensando en ella. Tenemos muchas preocupaciones relacionadas con tener la ciudad en las mejores condiciones posibles pero eso no nos impide estar pendientes de nuestra principal fiesta.

¿Qué es para usted el Toro Enmaromado?

-Para mí es la fiesta grande y es un sentimiento muy grande que no sabría explicar con palabras. Yo, como benaventana, lo he vivido desde pequeñita, como integrante de una peña. He sido de varias. Ahora, de ‘Te ayudo yo, valiente’, aunque mis inicios fueron en la Peña Trevinca.

-Cuando era pequeña, ‘Te ayudo yo, valiente’ todavía no era una peña oficial.

Es verdad. Es una peña que ha tenido un largo recorrido. Empezó como un grupo de amigos, como muchas otras. Incluso hay peñas que no son oficiales pero tienen casi el mismo número de miembros que las que sí lo son. Mi familia, mis abuelos, mis padres me traían a pedir el toro. Me produce una emoción enorme, cuando estaba en la Plaza y nos daban la petición, independientemente del alcalde que estuviera y del partido al que representara. Para cualquier alcalde, es un momento muy especial y, para mí, vivirlo ahora y poder conceder el toro me parece todavía más especial. , pudiéndolo conceder, me parece más especial aún. Recordamos que es el día de nuestra patrona, que no podemos olvidar el día de la Virgen de la Vega. Yo insisto y procuro transmitirlo en la celebración.

-¿Ese sentimiento común es el que ha permitido que la presión antitaurina de hace unos años no llegara a afectar a la celebración en Benavente?

Siempre hemos procurado defender el Toro Enmaromado y que la fiesta sea muy tradicional. Hemos unido esa parte de tradición, con su dimensión espiritual, con la parte taurina y, además, se ha intensificado la relación de Benavente con otros lugares en los que hay toros de cuerda. Tengo que agradecer muchísimo el trabajo de los habitantes de Benavente, que nunca entraron en la polémica. Todos hemos sido conscientes de que nuestra fiesta está por encima de todo y no nos hemos metido en polémicas cuando ha habido algún movimiento antitaurino en Benavente. También hay que destacar el apoyo brindado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora. El presidente de la Junta me llamó para decirme que se acababa de reunir el jurado y que me quería comunicar el fallo. Le agradecí que, como institución, la Junta demostrase esa valentía manteniendo la categoría de tauromaquia dentro de los Premios de Castilla y León y que siguiera apostando por ella. La Subdelegación del Gobierno en Zamora también se interesa mucho por la celebración.

-¿En qué punto está el Toro Enmaromado para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional?

Creo que no se atreven a concedérnosla y que es una cuestión, más bien, política. Ahora mismo, a nivel nacional, dependiendo del color político del partido que gobierna, no se atreven o no sé cómo calificarlo, a la vista de cómo se ha tramitado el expediente. No han resuelto de una forma clara, a pesar de la raigambre, la justificación histórica y la gran cantidad de seguidores Hemos argumentado mucho con material histórico, hemos tenido los impactos que nos exigen a nivel nacional. Todos los apartados se han ido cumpliendo a rajatabla porque, si no, nosotros no damos el paso para presentar la solicitud. Los propios técnicos nos habrían desaconsejado hacerlo. Agradecemos al archivero municipal, Juan Carlos de la Mata, ahora, ya jubilado, quien hizo una labor maravillosa de recopilación de documentación histórica para argumentar la petición de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

-¿Cuál es el siguiente asalto?

Esperaremos un tiempo prudencial y lo vamos a volver a presentar. Ahora, podemos añadir, incluso, más impactos nacionales porque los vamos a tener.

-Las Fiestas del Toro Enmaromado han experimentado mejoras y se ha adaptado a los nuevos tiempos.

-Ha habido cambios. Yo tengo ahora 42 añoa y he vivido la fiesta de forma distinta. Se ha ido adaptando. Incluso se hicieron, en su día, experimentos, como comenzar las fiestas un viernes y finalizarlas el miércoles, después de la carrera del Toro Enmaromado. Desde hace tiempo, tenemos la semana completa, de lunes a domingo. Pero sí que se ha ido cambiando y adaptando e, incluso, añadiendo más actividades. Es verdad que el fin de semana antes ya hay actividades, conciertos y demás, lo cual implica que también se ha aumentado el presupuesto municipal.

-¿Cuánto?

-Pues es de casi 300.000 euros, hablando de La Veguilla y del Toro Enmaromado. Es una cuantía importante, hay que considerarlo, pero también es verdad que los costes han subido muchísimo. El impacto es muy grande. El día de La Veguilla fue espectacular, como comentaron los propios hosteleros, que hacía años que no veían una Veguilla igual. El tiempo influye mucho, claro. Y, como siempre, ha tenido un gran impacto social. Se estrechan lazos entre peñas, la gente que viene de fuera, la gente de Benavente.

-¿Qué momento destaca del Toro Enmaromado?

Se me pone la piel de gallina en el momento en el que se le pone la maroma al toro. Es un privilegio para mí. Vivirlo es tremendo. Yo siempre digo que no se graba y que quien lo haga, para cosecha propia y no se habla en ese momento. Todo es silencio.

-¿Cuándo empieza a dormir mal por las noches, pensando si todo irá bien, que no haya personas heridas, que no se lesione el toro y que termine la carrera?

La semana del Toro estoy muy preocupada por que no pase nada. Fundamentalmente, que no haya ninguna acogida. Este año, el nombre del toro, ‘Glorificado’ es muy religioso. Hemos respetado la Semana Santa para no hacer ninguna presentación del programa y facilitar el realce de los actos de la Pasión, que tiene gran importancia por si sola. El miércoles, el día grande, estoy fatal. Lo vivo de verdad. En los últimos años, se ha profesionalizado mucho y ya no se ven las barbaridades que se veían antes, con gente subida a papeleras y jardineras, como si eso fuera a dar protección. El dispositivo de seguridad y sanitario es muy importante. Tenemos, incluso, un dispositivo por encima de lo que exige la normativa de Castilla y León. Hay más ambulancias, personal médico y seguro para los corredores habituales.

-¿Hará usted la carrera?

-No. Me acerco bastante porque voy haciendo el recorrido con la Guardia Civil y con la Policía Municipal. Normalmente, soy la presidenta del festejo. Es una figura que está prevista en el reglamento taurino.