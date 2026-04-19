¿Qué ocurrió tal día como hoy, 19 de abril?
En 1987 se emite por primera vez en Estados Unidos un episodio de 'Los Simpson'
Hace 70 años, un 19 de abril de 1956, se casaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly; y hace 65, en 1961, tropas cubanas derrotaron a los anticastristas que habían desembarcado en la Bahía de Cochinos.
También un 19 de abril, en 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger se convirtió en el papa Benedicto XVI; y en 1995 un atentado frente a un edificio gubernamental de Oklahoma City (EE.UU.) causó 168 muertos.
Día Mundial de Los Simpson.
Día del Aborigen Americano.
1713.- Carlos VI de Alemania promulga la Pragmática Sanción que asegura la sucesión femenina al trono en los países hereditarios de los Habsburgo.
1775.- Batalla de Lexington, el primer choque militar entre fuerzas inglesas y americanas en la guerra de independencia de EEUU.
1839.- Se firma el Tratado de Londres que reconoce a Bélgica como un reino.
1850.- Gran Bretaña y EE.UU. firman el tratado Clayton-Bulwer, por el que ambas naciones se comprometen a no mantener control alguno sobre el futuro canal de Panamá.
1919.- El estadounidense Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas.
1924.- Fundación de la Compañía Telefónica en España.
1928.- El buque-escuela español Juan Sebastián Elcano emprende su primer crucero de instrucción, que desde entonces realiza casi sin interrupción anualmente.
1941.- Se crea en Madrid el Museo de América, con el fin de reunir las colecciones de arqueología y etnología americanas.
1956.- Boda religiosa del príncipe Rainiero de Mónaco con la actriz estadounidense Grace Kelly. El día anterior se había celebrado la ceremonia civil.
1960.- Se disputa el primer partido de la Copa Libertadores de Fútbol.
1961.- Tropas cubanas derrotan a un ejército de más de 1.300 mercenarios y exiliados anticastristas que habían desembarcado en la Bahía de Cochinos.
1970.- Nace en Colombia el grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril, M-19.
1971.- La Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre.
1979.- Se constituyen los primeros Ayuntamientos democráticos en España tras las elecciones municipales. La alianza de PSOE y PCE permitió que la izquierda gobernara los consistorios más importantes.
1987.- Se emite por primera vez en Estados Unidos un episodio de 'Los Simpson'.
1990.- El Gobierno de Nicaragua y los rebeldes antisandinistas firman un alto el fuego definitivo.
1992.- Los Reyes de España presiden en la localidad granadina de Santa Fe los actos del quinto centenario de la firma de las Capitulaciones.
1993.- David Koresch y otras 85 personas, entre ellas 17 niños de la secta por él fundada, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo de Waco (Texas, EE.UU.)
1995.- José María Aznar, líder del PP, principal partido de la oposición en España, sale ileso de un atentado con coche-bomba perpetrado por la banda terrorista ETA en Madrid.
.- Un camión cargado con explosivos estalla frente a un edificio gubernamental de Oklahoma City y deja 168 muertos, el acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense hasta entonces.
2005.- El cardenal alemán Joseph Ratzinger sucede como Papa a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI.
.- La Justicia española condena al exmilitar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por detención ilegal y torturas durante la dictadura argentina (1976-1983), en la primera resolución por lesa humanidad dictada en España.
2006.- Han Myung-sook, primera mujer en la historia de Corea del Sur que ocupa la jefatura del Gobierno.
2011.- Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y es elegido su hermano Raúl.
2015.- Alrededor de 850 inmigrantes desaparecen en aguas del Canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar las costas de Italia.
2021.- El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.
NACIMIENTOS
1832.- José Echegaray, político, primer español en obtener el Nobel de Literatura.
1932.- Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.
1940.- José Luis Gómez, actor y director español de teatro.
1941.- Roberto Carlos, cantante y compositor brasileño.
1949.- Paloma Picasso, diseñadora y pintora francesa.
1955.- José Mercé, cantaor español.
1958.- Roberto López-Ufarte, futbolista y entrenador español.
1960.- Gustavo Petro, político colombiano.
1970.- Luis Miguel, cantante mexicano.
1972.- Vitor Barbosa Ferreira, 'Rivaldo', futbolista brasileño.
1978.- James Franco, actor estadounidense.
1979.- Kate Hudson, actriz estadounidense.
1987.- María Sharapova, tenista rusa.
DEFUNCIONES
1588.- Paolo Veronese, pintor italiano.
1824.- George Gordon, lord Byron, escritor romántico inglés.
1882.- Charles Darwin, naturalista británico.
1906.- Pierre Curie, científico francés, Nobel de Física 1903.
1967.- Konrad Adenauer, político alemán.
1998.- Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano.
2015.- Raymond Carr, hispanista británico.
2016.- Patricio Aylwin, expresidente chileno
2021.- Walter Mondale, político estadounidense.