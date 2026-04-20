¿Qué ocurrió tal día como hoy, 20 de abril?

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Un 20 de abril de 2010, hace quince años, el incendio y posterior hundimiento de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México provocó una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia.

También un 20 de abril se inauguró la Expo de Sevilla, en 1992; una galerna en el Cantábrico causó la muerte de más de 300 pescadores, en 1878; y se promulgó en EE.UU. la ley contra el Ku Klux Klan, en 1871.

Día de la Lengua China.

Día Mundial de la Marihuana.

1833.- Real orden por la que se crea el Boletín Oficial de las Provincias Españolas.

1862.- Inauguración del reconstruido Liceo de Barcelona, destruido por un incendio el año anterior.

1871.- Una ley declara suprimida la asociación secreta racista Ku Klux Klan en EEUU.

1878.- Una galerna en el mar Cantábrico (España) causa la muerte de más de 300 pescadores.

1920.- Inaugurados en Amberes (Bélgica) los VI Juegos Olímpicos de la Era Moderna, primeros tras la I Guerra Mundial.

1949.- Primera prueba en Nueva Jersey (EEUU) de un tren Talgo, ideado por el ingeniero español Alejandro Goicoechea.

1963.- Ejecución en Madrid del comunista Julián Grimau.

1964.- Se muestra en público la primera videoconferencia durante una Feria Mundial en Queens, Nueva York.

1986.- Revienta una presa en Kantalai (Sri Lanka): mueren cien personas y 18.000 quedan sin hogar.

1990.- El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, comienza en Barcelona su primera visita oficial a Cataluña.

1992.- El rey Juan Carlos inaugura la Exposición Universal de Sevilla.

1995.- La codescubridora del radio, Marie Curie, de origen polaco, se convierte en la primera mujer que, por méritos propios, reposa en el Panteón de París.

1999.- Dos estudiantes de 17 y 18 años armados acaban con la vida de 13 personas e hieren a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton (Colorado), antes de suicidarse.

2004.- Muere a los 146 años de edad el roble de Guernica (Vizcaya), símbolo de los fueros vascos, debido a una infección por hongos.

2005.- Un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubre la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto, que recibe el nombre de Hierakonpolis.

2008.- El atunero vasco Playa de Bakio es asaltado por piratas mientras faenaba en aguas de Somalia, con 26 tripulantes a bordo, de ellos 13 españoles.

.- La estadounidense Danica Patrick se convierte en la primera mujer que consigue imponerse en una prueba de Indycar, tras conquistar las 300 millas de Japón en el circuito de Motegi.

2010.- El incendio y posterior hundimiento de la plataforma petrolífera de BP Deepwater Horizon en el Golfo de México provocó una de las mayores catástofes medioambientales de la historia y causó la muerte de once trabajadores.

2016.- Una explosión en un centro petroquímico en el estado mexicano de Veracruz causa 32 muertos.

2018.- La banda terrorista ETA reconoce "el daño causado", admite su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que la sociedad vasca ha padecido, y afirma que "lo siente de veras" por las víctimas.

2023.- Starship, el cohete del magnate estadounidense Elon Musk, explota minutos después de su despegue.

.- España aprueba la reforma de ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí con los votos de PSOE y PP.

NACIMIENTOS

1586.- Isabel Flores, Santa Rosa de Lima.

1889.- Adolfo Hitler, líder de la Alemania nazi.

1893.- Joan Miró, pintor español.

.- Harold Lloyd, actor de cine cómico estadounidense.

1923.- Tito Puente, músico puertorriqueño.

1935.- Mario Camus, director español de cine.

1936.- Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz.

1940.- Pilar Miró, realizadora de cine y televisión española.

.- Miquel Roca, político y abogado español, uno de los "padres" de la Constitución de 1978.

.- Inocencio Arias, diplomático español.

1941.- Ryan O'Neal, actor estadounidense.

1949.- Jessica Lange, actriz estadounidense.

1955.- Elena Benarroch, diseñadora de moda española.

1957.- Lluís Homar, actor español.

1960.- Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.

1984.- Bárbara Lennie, actriz española.

1997.- Alexander Zverev, tenista alemán.

DEFUNCIONES

1912.- Bram Stoker, escritor irlandés.

1992.- Benny Hill, actor cómico británico.

1993.- Mario Moreno 'Cantinflas', actor cómico mexicano.

2001.- Antonio Asensio, empresario español.

2018.- Pedro Erquicia, periodista español.

2023.- Josep Maria Fusté, futbolista español.

2025 .- Hugo Orlando Gatti, 'el Loco', futbolista argentino.