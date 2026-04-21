¿Qué ocurrió tal día como hoy, 21 de abril?

El papa Francisco saluda a los feligreses hoy, lunes 3 de junio de 2013, después de una misa por el aniversario 50 de la muerte del papa Juan XXIII, en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Juan XXIII fue papa desde 1958 hasta su muerte en 1963. EFE/Ettore FerrariEFE

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

En un 21 de abril, pero de 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz.

Otras Efemérides:

753 a. c. - Fecha tradicional de la fundación de Roma.

25 a. c. - Fundación de la ciudad romana de Augusta Emerita, actual Mérida (España).

1211.- El arzobispo Pedro Muñiz consagra solemnemente la Catedral de Santiago, en presencia de Alfonso IX.

1898.- El presidente de Estados Unidos, William MacKinley, declara la guerra a España.

1918.- Primera Guerra Mundial: El piloto canadiense Roy Brown derriba el avión del barón Richthofen, conocido com el Barón Rrojo, que había logrado abatir 80 aparatos enemigos.

1944.- Aprobado el derecho al voto para las mujeres en Francia.

1960.- Solemne inauguración de Brasilia, nueva capital federal de Brasil, por el presidente del país, Juscelino Kubitschek.

1967.- Golpe de Estado de los coroneles en Grecia, que suprime la Constitución y las libertades civiles y políticas y da comienzo a la dictadura.

1989.- Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil GameBoy.

1996.- Victoria histórica de la coalición de centro izquierda Olivo en las elecciones celebradas en Italia. Obtiene mayoría relativa en las dos Cámaras.

2003.- Las autoridades turco chipriotas acuerdan la apertura de la línea divisoria de la isla.

2019.- Volodímir Zelenski gana las elecciones presidenciales ucranianas.

2024.- Descubren una fosa común en Gaza con más de 200 cadáveres en el hospital Naser.

NACIMIENTOS

1816.- Charlotte Brontë, escritora inglesa.

1907.- Enrique Líster, militar y político español.

1915.- Anthony Quinn, actor estadounidense de cine.

1917.- María Isbert, actriz española.

1926.- Reina Isabel II de Inglaterra.

1930.- Silvana Mangano, actriz de cine italiana.

1939.- Ian Gibson, escritor hispanista irlandés nacionalizado español.

1947.- Iggy Pop, músico de rock estadounidense.

1958.- Andy MacDowell, actriz estadounidense.

1972.- Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, Nobel de la Paz.

2007.- Isabel de Dinamarca, princesa de Dinamarca.

DEFUNCIONES

1910.- Mark Twain, escritor estadounidense.

1918.- Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, militar piloto de aviones alemán.

1946.- John Maynard Keynes, economista británico.

1971.- Francois Duvalier, 'Papá Doc', dictador de Haití.

2003.- Nina Simone, cantante norteamericana de jazz.

2006.- Tele Santana, entrenador brasileño de fútbol.

2010.- Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional.

2016.- Prince, músico estadounidense.

2025.- Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco.