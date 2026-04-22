Parques más saludables

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El parque de Quevedo es el primer espacio sin humo en los parques de León. Las señales son visibles desde este martes. Este espacio verde fue el escenario de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de León y la Asociación Española contra el Cáncer para declarar las zonas verdes de la ciudad espacios sin humo a través de unas señales que recordarán los efectos nocivos del tabaco, con el objetivo mentalizar a los ciudadanos de los perjuicios de fumar y vapear.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, Estanislao de Luis, han suscrito esa iniciativa que busca transformar la percepción de los espacios públicos exteriores y promover entornos saludables para proteger a la población, especialmente a los menores.

La iniciativa se centrará principalmente en los parques de La Granja, los Reyes, La Candamia y Quevedo, donde se realizarán también labores de difusión y concienciación contra el tabaco, según ha informado este martes el Ayuntamiento de León en un comunicado.

El convenio se enmarca dentro la pertenencia de León a la «Red Española de Ciudades Saludables» y su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud del Sistema Nacional de Salud. "Con este convenio promovemos que los parques y zonas verdes de la ciudad sean espacios libres de tabaco y también de vapeadores para contribuir al bienestar de los ciudadanos al tiempo que queremos contribuir al cambio de mentalidad para que la mayor parte de espacios públicos estén libres de humo», ha explicado el concejal.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en León ha recordado que una de las principales causas de cáncer es el humo del tabaco y también de los vapeadores y que, al mismo tiempo, es una de las causas de la enfermedad más fáciles de evitar dejando de fumar. «Con acciones como la de hoy buscamos que haya una nueva generación en la que el humo sea un recuerdo lejano y conseguir así gran eficiencia en la eliminación del cáncer y otras enfermedades y lograr una mayor calidad de vida», ha añadido.

Esta iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en León se suma otras anteriores en San Andrés o la Universidad de León. Asimismo, se han señalizado otros en espacios naturales con la Junta.