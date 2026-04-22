Es oficial: este será el nuevo nombre de dos restaurantes italianos ubicados en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de restaurantes anteriormente conocida como La Mafia se sienta a la mesa ha iniciado una transformación de identidad para pasar a denominarse La Famiglia se sienta a la mesa. Esta decisión responde a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que, tras una iniciativa impulsada por la Embajada de Italia en España, declaró la nulidad de la marca original por considerar que hacía referencia directa a una organización criminal real y persistente.

El consejero delegado del grupo, Javier Floristán, ha explicado que este movimiento busca alejar a la compañía de polémicas externas que no representan su trayectoria de 25 años. Según Floristán, el nuevo nombre es una evolución natural que refleja fielmente la esencia de la marca. En la misma línea, la directora general Loli Riquelme ha destacado que este cambio permite cerrar un conflicto legal y centrar todos los esfuerzos en el crecimiento del negocio, aunque la empresa mantiene un recurso activo para obtener una aclaración detallada sobre la resolución oficial.

La transición de imagen se realizará de manera progresiva durante los meses de mayo y junio, con el objetivo de que todos los logotipos estén actualizados para la temporada de verano. El estreno oficial de la nueva denominación tendrá lugar en mayo con una apertura en la calle Velázquez de Madrid, mientras que el holding empresarial mantendrá su nombre corporativo, LMssLM.

En cuanto a sus perspectivas de negocio, la firma mantiene una hoja de ruta ambiciosa a pesar del cambio de marca. Tras cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 132 millones de euros y 114 locales operativos, el grupo prevé abrir 30 nuevos establecimientos a lo largo de 2026. Esta expansión supondrá una inversión de 15 millones de euros y la creación de unos 500 puestos de trabajo, con la meta final de alcanzar las 200 unidades operativas para el año 2028.