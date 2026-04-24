Diario de León

Los cien años de la leonesa María Castrillo Prieto

La familia arropó a María en su centenario.

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Redacción
León

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María Castrillo Prieto, de Nistal de la Vega, se suma a la larga lista de personas centenarias en León. Este jueves cumplió cien abriles rodeada de su familia y con mucha alegría. 

María tiene cinco hijos (2 hombres y tres mujeres), seis nietos y siete bisnietos. De niña cuidaba el ganado y de moza trabajó en una fábrica de fideos. Tras casarse se dedicó a la familia. 

María Castrillo Prieto.

María Castrillo Prieto.DL

«Ha sido una persona muy fuerte a pesar de las adversidades y nos lo demuestra cada día». Hace tres meses una caída truncó su autonomía y no se rinde. Emociona a su familia: «Te queremos mucho porque te lo mereces todo".

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