Los cien años de la leonesa María Castrillo Prieto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

María Castrillo Prieto, de Nistal de la Vega, se suma a la larga lista de personas centenarias en León. Este jueves cumplió cien abriles rodeada de su familia y con mucha alegría.

María tiene cinco hijos (2 hombres y tres mujeres), seis nietos y siete bisnietos. De niña cuidaba el ganado y de moza trabajó en una fábrica de fideos. Tras casarse se dedicó a la familia.

María Castrillo Prieto.DL

«Ha sido una persona muy fuerte a pesar de las adversidades y nos lo demuestra cada día». Hace tres meses una caída truncó su autonomía y no se rinde. Emociona a su familia: «Te queremos mucho porque te lo mereces todo".