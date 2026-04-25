La iglesia acumula 1.131 denuncias de agresión sexual a unos mil clérigos

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

La Conferencia Episcopal rindió cuentas este viernes sobre las agresiones sexuales de menores cometidos dentro del ámbito de la iglesia. Han creado 262 oficinas para recoger los testimonios de abusos sexuales de sus clérigos, donde recabaron 93 testimonios en 2025.

«Son 93 señalaciones que se han hecho y que siguen su proceso para ver la verosimilitud de cada una de ellas", dijo su secretario general, monseñor Francisco César García Magán, después de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal número 129. En total, suman 1.131 denuncias y «en torno a mil victimarios» en los últimos cinco años.

Sobre la reparación, dijo que «la iglesia lleva años pagando lo que le corresponde por vía judicial, tanto en la jurisdicción civil como en la canónica. Las diócesis y congregaciones religiosas han pagado incluso en acuerdos fuera del ámbito estrictamente judicial. Trabajamos en un concepto de reparación integral. Es decir, salir al encuentro de lo que cada víctima desee, no solamente a nivel económico». Explicó que el primer nivel de reparación corresponde al victimario y, «si se ha muerto" la Conferencia Episcopal o la congregación.

Además, "durante este año han recibido información para la prevención de abusos y protección de menores 465.465 personas. Entre menores, profesores, padres, agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas, sacerdotes y religiosos, seminaristas y religiosos en formación".

Castigos sin definir En cuanto al castigo, siguen sin definirse las medidas que tomarán. Esta plenaria aprobó un "decreto general que no se circunscribe sólo a los abusos". "Se ha aprobado un decreto general legislativo que articula las penas canónicas de todos los delitos en general, no es específico para abusos. La más fuerte de la iglesia es la excomunión y suspensión. Pero luego hay otras penas, las expiatorias, y dentro de las penas expiatorias hay una que se llama el mandato. Y dentro del mandato, el concepto de multa pecuniaria, la obligación de dar un dinero determinado. Pero eso no es solamente para el tema de abusos, es para delitos en general. Tampoco es solamente para clérigos; también para fieles laicos".

En el documento existe un "párrafo" para imponer la "privación de un oficio eclesiástico", no sólo para agresores sexuales, pues se podría aplicar cuando "se hubiera producido un delito de tipo económico, como una malversación o una mala administración de bienes eclesiásticos", matizó García Magán. Aunque aprobado el texto, "no se puede hacer público" hasta la aprobación vaticana.

Como no se conoce aún la agenda de la visita de León XIV, sigue sin confirmar la posible reunión con las víctimas de las agresiones sexuales del clero. "Por nuestra parte nos parecería bueno, pero no depende de nosotros", aseguró García Magán. Confirmadas las fechas de la visita de León XIV, que serán del 6 al 12 de junio, ya con el visto bueno del Vaticano, el "cupo de voluntarios está prácticamente cubierto y hay unos mil periodistas acreditados".

Al lado del prójimo Sobre la "prioridad nacional" del programa de Vox y el PP en los gobiernos autonómicos, que incluso amenaza a organizaciones como Cáritas por brindar ayuda a personas migrantes sin residencia legal en España, monseñor fijó posición: "Estamos en una época en la que la política se mueve a golpe de eslogan y reclamos publicitarios. Se busca una polarización, sin matices. Pero la realidad de la iglesia es mucho más amplia, más rica y no puede estar, ni estará nunca, del lado que quiere anular, excluir, eliminar al otro. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona es intocable e irrenunciable y el amor al prójimo, que no sólo es el de mi partido, mi país o mi lengua. Ni siquiera es el que es de mi religión". No teme la amenaza de quitar las ayudas a Cáritas.

Ante la afirmación de Vox de que sectores de la iglesia se "enriquecían" con la migración ilegal, dijo que "entra en el ámbito de la pura posición ideológica. No se basa en la verdad, sino en la falsedad. Incluso en un ámbito de injuria".