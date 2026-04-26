Leonesas en lucha por la endometriosis: "Me tiraba por el suelo por el dolor de la regla"

Sonia y Silvia García, dos leonesas afectadas de endometriosis con la enseña de su lucha en la E de León en la Catedral.virginia morán

Yolanda Martínez ya era menopáusica cuando le diagnosticaron endometriosis. «Me costó muchísimo que me hicieran caso», asegura esta leonesa de 55 años. «Pertenezco a una generación en la que esto era normal». 'Esto', en su caso, eran reglas superabundantes y dolor crónico desde el primer día. «Con el dolor te acostumbras a convivir, te haces tus cóctel de analgésicos y vas tirando». Y lo triste es que se acostumbran tanto que ni ellas mismas se creen: «Seré María Dolores", se decía Yolanda.

La alarma saltó cuando, en 2024, después de seis años de una menopausia precoz, manchaba sangre. Fue al ginecólogo y le dijeron que todo estaba bien. «Eres menopáusica, tendrás sequedad vaginal», cuenta que le dijeron.

«Me hicieron una ecografía y me dijeron que tenía un engrosamiento de la vejiga». Fue derivada a urología. «Me hicieron un TAC urinario, me diagnostican endometriosis pélvica profunda y me derivaron a ginecología de nuevo».

Yolanda empezó a poner cara a todo lo que había sufrido durante cuarenta años. «No les encajaba porque era menopáusica y el urólogo me decía que él no podía hacer nada». La doctora le pidió disculpas al ver el resultado y le derivó a la unidad de endometriosis del Hospital de León.

La endometriosis se produce cuando tejido similar al endometrial, que normalmente recubre el interior del útero, crece fuera de él, con frecuencia en la cavidad pélvica, aunque puede llegar a afectar a otros órganos del cuerpo. «En los casos más avanzados, puede provocar una discapacidad significativa y limitar gravemente la vida diaria de quienes la padecemos», aseguran las leonesas afectadas.

Yolanda Martínez e Isabel Domínguez, en la plaza de la Catedral con sus pañuelos.VIRGINIA MORÁN

Yolanda Martínez está de baja después de una histerectomía radical que, por ahora, no solo no ha solucionado su problema, sino que está en lista de espera para ser atendida en la Unidad del Dolor del Caule. Se siente decepcionada por la atención en la unidad. Se encontró con «poca empatía» y echó en falta especialistas en digestivo, urología y psicología, entre otros, para atender de forma integral su problema.

Antes de la operación se sometió a una histeroscopia muy dolorosa, «como si miles de cuchillos se estuvieran clavando dentro de mí». Esta prueba se hace con analgésicos y sin anestesia para evitar usar un quirófano. Si se le pregunta a la IA, la endometriosis es una enfermedad crónica y benigna, una definición que aminora el impacto real sobre la vida de las mujeres. La endometriosis afecta «a millones de mujeres en todo el mundo y, sin embargo, continúa siendo una de las grandes invisibilizadas del sistema sanitario y de la sociedad», denuncian.

Las leonesas visibilizaron este grave problema de salud en la marcha del Movimiento Feminista del 8 de marzo. En la plaza de Santo Martino enarbolaron los pañuelos amarillos con un gráfico del aparato genital femenino y leyeron un manifiesto en el que recordaron que la endometriosis es una enfermedad «compleja y mulsistémica que va mucho más allá del dolor durante la menstruación y que afecta profundamente la calidad de vida».

Las consecuencias son muy diversas: «Puede provocar dolor pélvico crónico, relaciones sexuales dolorosas, sangrados abundantes o irregulares, problemas digestivos y urinarios, migrañas, fatiga intensa, dolores musculares y articulares, y afectar la fertilidad».

En 2021 la endometriosis entró en el Congreso de los Diputados y Diputadas con una intervención punzante de la parlamentaria leonesa Andrea Fernández, del PSOE. De aquella iniciativa solo queda su testimonio: "La sufrimos el 15% de las españolas. Es muy duro sufrir dolor bajo la cultura del tabú y del silencio", se oía en el hemiciclo mientras algunos diputados cuchicheban entre sí.

La endometriosis tarda en diagnosticarse en España entre siete y diez años de media. Noelia es un caso paradigmático. «Empecé a los 12 años con reglas dolorosas desde la primera. Primero tomaba saldeva, luego paracetamol, ibuprofeno... nadie me veía nada". Después de pasar por muchos ginecólogos, a los 18 años tuvo un diagnóstico: «Muchos no me escuchaban, me decían que el dolor era normal, que soy demasiado sensible».

A través de una conocida empezó a sospechar que lo suyo podía ser endometriosis. «En una clínica privada me hicieron una ecografía y una resonancia y el resultado fue endometriosis pélvica profunda».

«Me diagnosticaron en León, pero a partir de ahí la unidad del hospital se queda muy corta», señala. El tratamiento con anticonceptivos, el más frecuente, no era compatible con su intolerancia a la lactosa. El anillo vaginal le producía migrañas y sangrados, además de problemas digestivos —engordó diez kilos- y taquicardias. «La fatiga extrema hacía que se me cayeran las lágirmas de los ojos al no poder subir una escalera» y hasta la levantarse de la cama era un triunfo. «La fatiga consume muchísimas energía e incapacita mucho», añade.

«En León me decían que no se observaban cambios significativos a pesar de que había endometriosis en más». Después de un episodio de obstrucción casi total del recto pidió que le enviaran a una unidad a Madrid. En el Hospital 12 de octubre de Madrid le prescribieron un tratamiento sin lactosa y le han infiltrado un anestésico local.

«Estoy con Dienogest (progestágeno sintético de cuarta generación) desde marzo de 2025 y estoy mucho mejor. Antes me tiraba de dolor por el suelo y hasta rezaba», admite. La unidad de este hospital público madrileño cuenta con un equipo multidisciplinar, aunque por su cuenta acude también a un fisioterapeuta y a sesiones de neuroestimulación.

Noelia tiene 35 años y quiere dejar su testimonio para que se conozca la enfermedad y se le preste más atención. «Afecta a tu cuerpo, el intestino, relaciones sexuales dolorosas, y a todos los aspectos de tu vida, mi vida social ha llegado a ser casi nula».

Lamenta que la endometriosis apenas ocupa una hora por curso en la carrera de Medicina, aunque «ahora se está empezando a investigar algo», admite. «Hay más recursos para la calvicie masculina que para la endometriosis», apunta Yolanda Martínez.

Isabel sufre dolores menstruales y sangrados superabundantes desde la primera regla, a los 11 años. Analgésicos, cama y hasta pañales para evitar que la sangre traspasara su ropa fueron su remedio durante años. A los 34 años, coincidiendo con su decisión de convertirse en autónoma, empeoró. Fue hace nueve años. Le mataban los dolores antes, después y durante la menstruación. En 2028 tuvo una regla de un mes. «Yo veía que no era normal», Empezó a tomar progresterona pura, pero los dolores y el sangrado continuaban. «Un día me asusté y me tomé tres enantium juntos y eché a la cama».

Después de acudir a urgencias con cólicos varias veces y de acudir a una consulta privada, «en 2020, un día después del estado de alarma, me hicieron una ecografía transvaginal y me detectaron un quiste de 8 centímetros unido al riñón, entre el útero y el ovario». Sólo habían pasado 15 días de la última prueba y la endometriosis dio la cara. La enfermedad había empezado por las trompas y hasta que no salieron los quistes —tenía otro más pequeño en el ovario derecho— no recibió el diagnóstico.

Isabel lamenta que a partir de los síntomas que padecía no recibiera un diagnóstico. Hace tres años le diagnosticaron adenomiosis, endometriosis dentro del útero. No está operada, aunque inicialmente le dijeron que tendría que pasar por quirófano. «Con los tratamientos se redujeron los quistes». La endometriosis ha afectado a su fertilidad: «No puedo tener hijos y por culpa de la inflamación he tenido las piernas dormidas durante años», denuncia.

Las mujeres reclaman que la unidad de endometriosis de León cuente con un equipo completo dedicado al problema, más allá de las interconsultas con otras especialidades. «No tengo queja de la ginecóloga, pero está ella sola», señala Isabel. La unidad debe tener, según reclaman, personal especialista en Nutrición, Fisioterapia, Digestivo, Psicología que se dedique expresamente a endometriosis.

Sonia es un caso atípico. «Me diagnosticaron en 19 años en el hospital de Cruces, en Bilbao». Desde que, con tan solo nueve años tuvo su primera regla, los dolores y el sangrado excesivo marcaron su ciclo. «Con veinte años me operaron con laparoscopia después de un diagnóstico rápido. En una segunda operación me quitaron un quiste del tamaño de una naranja». Casi no lo cuenta. «Tenía adherencias de la primera operación, me quitaron una parte del ovario izquierdo —algunos dicen que entero— y con 34 años, en 2010, fui a urgencias con un cuadro de dolor muy fuerte», relata. «Me pusieron Nolotil en vena y me desmayé porque tengo la tensión baja». Tenía la endometriosis pegada al intestino. Tres años después le diagnosticaron un meningema en el cerebro, un tumor benigno. «No me han aclarado si se debe o no a la endometriosis», apostilla.

Desde su experiencia, Sonia, que actualmente vive en la provincia de León, de donde desciende su familia, asegura que «siguen recetando lo mismo que hace 30 años». «Tras la primera operación me quitaron la regla durante un año» con un medicamento que costaba entonces 30.000 pesetas. «La diferencia es que ahora lo estoy tomando financiado por la seguridad social», aclara. «Sin regla estás mejor, pero los huesos sufren mucho por estos tratamientos». «No me creo que no pueda haber una cura, o algo mejor», aunque, admite, «las cirugías de ahora sean menos invasivas». Los avances se pagan. «Tienes que tener dinero para fisioterapia y para una dieta antiinflamatoria», como ella que ha logrado bajar 20 kilos en un año con una nutricionista. Con estas ayudas terapéuticas complementarias, «mi vida ha cambiado, físicamente hago mejor las digestiones». Sonia es otra de las mujeres que ha renunciado a la maternidad por la endometriosis. «No estaba dispuesta a hipotecar mi vida ni la de la criatura».

Secuelas en la fertilidad

Lidia García es enfermera y profesora en la Universidad de León. Nunca olvidará su primera regla. No solo porque ocurrió el mismo día que cumplió 14 años, un 31 de diciembre. «Estuve todo el día tumbada en el sofá por dolores en la zona pélvica» con los «remedios de la abuela», básicamente ponerse calor y normalizar el dolor. Los años de instituto los pasó mal y al entrar en Enfermería a veces no podía ir a clase. Recuerda tener que parar el coche por el dolor.

Con 17 ó 18 años, el ginecólogo «me dijo que todo era normal, que mejoraría cuando tuviera hijos». Decidió cambiar de médico, pues solo le daba la opción de tratamientos hormonales que no deseaba tomar a su edad y fue tirando con calmantes y mucho aguante. «Después de subir tres veces a urgencias, la última con el traje de Sacyl, me descubren un quiste grande», relata. Con 30 años, en plena etapa reproductiva, le quitaron un ovario y le prescribieron un tratamiento hormonal imprescindible para que el quiste no reapareciera.

Su fertilidad quedó comprometida y tuvo que recurrir a la fecundación in vitro. Ni en León ni en Valladolid la consideraron apta para entrar en el programa de reproducción asistida de la sanidad pública por carecer de reserva ovárica suficiente. Lo intentó en la privada y, después de tantos reveses, la vida se puso de su parte. «El único ovocito fue un éxito y tuve a mi hija Julia». A raíz de un cambio de tratamiento dejó de tomar anticonceptivos dos meses y quedó embarazada de forma natural. Nació Alicia. Silvia sigue con el tratamiento hormonal y pelea para hacer visible el impacto de la endometriosis por ella y por sus hijas, pues hay un factor hereditario relevante. Reconoce que en la última década ha habido avances, pero «aún se normaliza el dolor y queda mucho por hacer». Los profesionales de medicina, advierte, deben tomar conciencia de que «reglas abundantes y dolorosas indican algo patológico. «No es normal y las pruebas que hacen no tienen capacidad resolutiva para detectarlo. Faltan aparatos de alta resolución», recalca.

Son mujeres de León, El Bierzo, Asturias y Cantabria que se apoyan entre sí y a través de la Asociación Estatal de Afectadas por Endometriosis (Adaec).