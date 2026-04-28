¿Qué ocurrió tal día como hoy, 28 de abril?

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Se cumple un año del peor apagón en la historia de España, que dejó sin electricidad durante horas a todo el territorio peninsular.

También un 28 de abril, en 1686, Isaac Newton dio a conocer la ley de gravitación universal; en 1945 fueron ejecutados el dictador Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci; y en 1996, hace treinta años, Rafael Moneo recibió el Premio Pritzker de arquitectura, el primer español en conseguirlo.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1611.- Se funda la Universidad de Santo Tomás, en Manila, la más antigua de Filipinas.

1686.- Isaac Newton presenta en la Royal Society inglesa su manuscrito 'Philosophiæ naturalis principia mathematica', donde describe la ley de la gravitación universal.

1717.- Se crea el Cuerpo de Infantería de Marina en España.

1789.- Motín del HMAV Bounty: marineros del buque británico se niegan a abandonar Tahití, donde habían pasado varios meses esperando mercancía.

1832.- El garrote vil sustituye a la horca como instrumento de ejecuciones en España.

1906.- Se inaugura la Exposición Internacional de Milán.

1919.- Las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, de crear una Sociedad de Naciones, organización destinada al mantenimiento de la paz.

1921.- El cubano Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de Ajedrez al vencer en La Habana al alemán Emanuel Lasker.

1923.- Inaugurado el estadio de Wembley, en Londres.

1945.- El dictador italiano Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, son ejecutados en Dongo, en el norte de Italia.

1952.- Segunda Guerra mundial: entra en vigor el tratado de paz entre EE.UU. y Japón, firmado en septiembre de 1951.

1967.- El campeón del mundo de los pesos pesados Cassius Clay, convertido al islam como Mohamed Ali, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam.

1969.- El general De Gaulle dimite como presidente de Francia y abandona la política, un día después de que el electorado rechazara en referéndum la reforma constitucional que promovía.

1970.- Se implanta por primera vez en un paciente un marcapasos alimentado por energía nuclear, en Francia.

1992.- Concluye la guerra civil en Afganistán, con la entrega de poderes del Gobierno comunista al muyahidín Sibgatulah Muyadedi.

1996.- 35 personas mueren por los disparos de un hombre que irrumpió con un rifle en una zona turística de Port Arthur, Tasmania (Australia).

.- El arquitecto español Rafael Moneo es galardonado con el Premio Pritzker de arquitectura, el primer español en recibirlo.

2001.- El empresario estadounidense Dennis Tito, primer turista espacial. Viajó en una nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional y regresó el 6 de mayo.

2004.- La cadena de televisión estadounidense CBS difunde imágenes sobre presuntas torturas sufridas por prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Grahib.

2011.- Un atentado en un café de Marraquech (Marruecos) causa la muerte de 17 personas, la mayoría turistas, y heridas a 25.

.- Google lanza la versión 11 del navegador Google Chrome, cuya característica más novedosa es la capacidad de conversión de voz a texto.

2014.- Un tribunal egipcio condena a muerte a más de 700 islamistas, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía.

2015.- El Ejército de Nigeria libera a 293 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram.

2017.- El papa Francisco inicia en Egipto una visita para defender la reconciliación entre religiones.

2019.- Elecciones anticipadas en España: el PSOE gana los comicios, sin mayoría, mientras el PP logra los peores resultados de su historia y Vox, de ultraderecha, entra en el Parlamento.

2020.- EEUU se convierte en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de COVID-19.

2025.- Un fallo en el suministro eléctrico a las 12:33h de la mañana provoca el peor apagón de la historia de España, que afecta a todo el país, excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se prolonga durante horas. También se vio afectado Portugal y zonas de Francia.

NACIMIENTOS

1851.- Vital Aza, dramaturgo español.

1889.- Antonio Oliveira Salazar, gobernante portugués.

1908.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.

1930.- James Baker, político estadounidense que fue secretario de Estado.

1937.- Sadam Husein, expresidente de Irak.

1941.- Ann Margret, actriz sueca.

1970.- Diego Pablo, 'Cholo', Simeone, exjugador y entrenador de fútbol argentino.

1974.- Penélope Cruz, actriz española.

1981.- Jessica Alba, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1989.- Raúl Sendic, fundador y dirigente de los tupamaros uruguayos.

1992.- Francis Bacon, pintor británico nacido en Dublín.

2002.- Alexandr Lebed, militar y político ruso.

2003.- Ildefonso Manuel Gil, poeta español.

2020.- Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión británico.

2021.- Michael Collins, astronauta estadounidense.

2022.- Juan Diego, actor español.

2025.- Virginia Giuffre, que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra.