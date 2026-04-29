¿Qué ocurrió tal día como hoy, 29 de abril?

Una imagen de archivo de la actriz Uma Thurman.

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El 29 de abril de 1992, el fallo de un jurado declarando inocentes a cuatro policías qque habían apaleado al taxista negro Rodney King desencadenó violentos disturbios en Los Ángeles (EE.UU.) en los que murieron 55 personas.

También un 29 de abril, comenzó la primera Vuelta Ciclista a España (1935); la ONU aprobó el plan para la descolonización del Sáhara Occidental (1991); y se casaron el Príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton (2011).

Día Internacional de la Danza.

Día Internacional de la Inmunología.

Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones.

1483.- El reino de Castilla conquista Gran Canaria tras la rendición de los aborígenes.

1587.- El corsario inglés Francis Drake destruye la flota española amarrada en Cádiz.

1729.- Felipe V da carácter de institución a los Mozos de Veciana, origen de los actuales Mossos de Esquadra en Cataluña.

1814.- Guerra de la Independencia: los franceses se retiran de Barcelona.

1875.- Portugal suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar.

1875.- El rey Alfonso XII inaugura el Museo Anatómico, actual Museo Nacional de Antropología.

1900.- Se bota el Extremadura, primer barco de guerra español tras la destrucción de la escuadra en Cuba en 1898.

1935.- Comienza la primera edición de la Vuelta Ciclista a España, con un recorrido de 3.425 kilómetros dividido en 14 etapas.

1942.- Segunda Guerra Mundial: Hitler y Mussolini se entrevistan en el palacio de Klessheim (Austria).

1945.- Adolf Hitler contrae matrimonio con Eva Braun, en el sótano acorazado que les servía como refugio, en Berlín.

.- Tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de Dachau (Baviera, Alemania).

1968.- Se estrena en Broadway, Nueva York, el musical 'Hair'.

1986.- Un incendio destruye 400.000 libros en la biblioteca central de Los Ángeles.

1988.- Mijail Gorbachov, presidente de la URSS, recibe en el Kremlim, por primera vez, al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Pimen.

1991.- Un tifón asola la zona costera de Bangladesh y causa la muerte de 200.000 personas.

.- La ONU aprueba un plan para la descolonización del Sáhara Occidental.

1992.- El veredicto de un jurado, que declaró inocentes a cuatro policías blancos que en 1991 apalearon al taxista negro Rodney King, desencadena violentos disturbios en Los Ángeles que se prolongaron durante varios días y en los que murieron 55 personas y unas 2.000 resultaron heridas.

1994.- Se conoce la fuga del país del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, acusado de corrupción.

1997.- Entra en vigor el Convenio Internacional sobre Prohibición de Armas Químicas, ratificado por 87 de los 156 estados firmantes.

2011.- El Príncipe Guillermo de Inglaterra, segundo heredero del trono, contrae matrimonio con la joven Kate Middleton.

2013.- El restaurante español Celler de Can Roca es reconocido como el mejor restaurante del mundo. En 2015 volvió a encabezar el ranking.

2021.- Se inaugura el puente Arouca, Portugal, el puente colgante peatonal más largo del mundo, con 516 metros.

2024.- Tras reflexionar cinco días, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decide seguir al frente del Ejecutivo, ante lo que considera una campaña de acoso contra él y su mujer.

NACIMIENTOS

1824.- Francisco Pi y Margall, político y escritor, presidente de la I República española.

1899.- Duke Ellington, compositor y pianista estadounidense.

1901.- Hiro-Hito, emperador de Japón.

1933.- Willie Nelson, cantante y compositor estadounidense.

1957.- Daniel Day-Lewis, actor británico.

1958.- Michelle Pfeiffer, actriz estadounidense.

1965.- Alfonso Fernández Mañueco, político español.

1970.- Andrea Agassi, tenista estadounidense.

.- Uma Thurman, actriz estadounidense.

1971.- Leopoldo López, político opositor venezolano.

1977.- Rocío Carrasco, colaboradora de televisión y empresaria, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

2007.- Infanta Sofía, segunda hija de los Reyes de España, Felipe y Letizia.

DEFUNCIONES

1959.- Joaquín Blume, gimnasta español.

1964.- Wenceslao Fernández Flórez, escritor español.

1980.- Alfred Hitchcock, director de cine, británico nacionalizado estadounidense.

2006.- John Kenneth Galbraith, economista estadounidense.

2015.- François Michelin, industrial francés.

2018.- Luis García Meza, dictador boliviano.