Mujeres operadas de cáncer de mama en León: todas las fotos del desfile

Cinco mujeres y un hombre desfilaron este jueves en traje de baño y ropa interior, una pasarela organizada por la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Almom) para visibilizar y concienciar sobre la enfermedad. Las personas afectadas y cometidas a una mastectomía mostraron con orgullo sus cuerpos en trajes de baño adaptados para que no se escondan y se sientan elegantes y femeninas en cualquier entorno. El dienro recaudado en el desfile, celebrado en el Hotel Barceló, servirá para el mantenimiento de actividades como el taller para tratar el linfederm, que afecta a la mayoría de las personas operadas.

Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior Desfile de Almom.RAMIRO Moda de baño y ropa interior