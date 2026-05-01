Desfile de diseñadores y artesanos leoneses para ensalzar la repostería de León

Dos días de pasarela en la Plaza MayorVirginia Moran

Desfile de diseñadores y artesanos de León

La Plaza Mayor de León se convierte en el gran escaparate de la moda y el diseño leonés con la celebración de 'Moda en la Calle 2026', un evento organizado por León Artymoda con el objetivo de promover el talento creativo, la moda de autor y la artesanía local.



Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades en pleno centro de la ciudad, donde la moda, el diseño y la creatividad serán los grandes protagonistas. El evento reunirá a diseñadores, marcas y artesanos leoneses en un ambiente dinámico y abierto al público.