Desfile de diseñadores y artesanos leoneses para ensalzar la repostería de León
La Plaza Mayor se convierte durante dos días en un escaparate para promocionar las tradiciones y el talento leonés
Doce diseñadores y artesanos leones participan en seis desfiles de moda hoy y mañana en la Plaza Mayor de León, que se combierte durante los dos días en un escaparate para promocionar la repostería, la artesanía y el textil de León. La moda en la calle está organizada por León Artymoda y contará con la participación de Piruli-Piruleta, Telareandoconrosi, Viste y Brilla, Mister Dödô, Mimada Shop, Laura Lorenzo, Didesant, Manitas Creativas, Regalos Crafteman y She The Dragon. En los desfiles partipan una treintena de modelos con edades entre los 18 y los 59 años. Hoy también habrá desfile infantil.
Desfile de diseñadores y artesanos de León
La Plaza Mayor de León se convierte en el gran escaparate de la moda y el diseño leonés con la celebración de 'Moda en la Calle 2026', un evento organizado por León Artymoda con el objetivo de promover el talento creativo, la moda de autor y la artesanía local.
Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades en pleno centro de la ciudad, donde la moda, el diseño y la creatividad serán los grandes protagonistas. El evento reunirá a diseñadores, marcas y artesanos leoneses en un ambiente dinámico y abierto al público.
Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades en pleno centro de la ciudad, donde la moda, el diseño y la creatividad serán los grandes protagonistas. El evento reunirá a diseñadores, marcas y artesanos leoneses en un ambiente dinámico y abierto al público.
Desfile de diseñadores y artesanos de León
Hoy sábado los desfiles serán de 16.00 a 22.00 horas en la Plaza Mayor.