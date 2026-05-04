¿Qué ocurrió tal día como hoy, 4 de mayo?

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Hace 50 años, el 4 de mayo de 1976, salía a la calle el diario 'El País'. El mismo día de 1996, José María Aznar era investido por primera vez presidente del Gobierno de España, y también un 4 de mayo, pero de 2021, el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias abandonaba la política tras la derrota de la izquierda en las elecciones regionales de Madrid.

Día de Star Wars.

Día Internacional del Bombero.

1780.- Se corre por primera vez el ‘Derby’, la famosa prueba hípica inglesa.

1814.- Fernando VII declara nula la Constitución de 1812 y todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz.

1904.- Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá.

1949.- Tragedia de Superga. Mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino (Italia), base de la selección nacional italiana de fútbol.

1954.- En Paraguay, el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado y posteriormente se nombra presidente de la República.

1959.- Se celebra la Primera edición de los Premios Grammy, que otorga la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

1976.- El diario ‘El País’ inicia su andadura con una tirada de 250.000 ejemplares.

1979.- Margaret Thatcher jura su cargo como primera ministra del Reino Unido, y se convierte en la primera mujer elegida jefe del Gobierno británico.

1980.- Constantino Karamanlis es elegido por primera vez presidente de Grecia.

1990.- El bioquímico español Santiago Grisolía y el farmacólogo hondureño Salvador Moncada son galardonados con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

1994.- Isaac Rabín y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo histórico de autonomía palestina en Gaza y Jericó.

1996.- José María Aznar (PP) es investido presidente del Gobierno de España.

2000.- El virus informático ‘I love you’ paraliza millones de ordenadores en el mundo.

2001.- Histórico encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el arzobispo de Atenas y primado de Grecia, Cristodulos, sellado con un 'mea culpa' del Papa por los abusos contra la Iglesia Ortodoxa.

2006.- La Fundación Bill y Melinda Gates obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2011.- El grupo palestino Al Fatah y el islamista Hamas sellan su reconciliación tras cuatro años de disputas.

2017.- El ministerio de Defensa archiva el expediente del Yak-42 admitiendo la responsabilidad de la Administración en el siniestro.

2018.- ETA oficializa su disolución en la localidad francesa de Cambo-les-Bains (Francia) con la llamada ‘Declaración de Arnaga’.

.- Un escándalo sexual lleva a la academia a suspender el Nobel de Literatura por este año.

2020.- La OMS confirma el origen animal de coronavirus y refuta su creación en laboratorio.

2021.- El exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, cabeza de lista de Unidas Podemos en Madrid, abandona la política tras las derrota de la izquierda en las elecciones regionales de Madrid.

2025.- Nicaragua deja la Unesco tras el premio al diario 'La Prensa'.

NACIMIENTOS

1875.- Ramiro de Maeztu, escritor y político español.

1887.- Ramón Carande, historiador español.

1904.- Joaquín García Morato, aviador español.

1925.- Luis Herrera Campins, expresidente de Venezuela.

1928.- Hosni Mubarak, expresidente de Egipto.

1929.- Audrey Hepburn, actriz británica nacida en Bélgica.

1936.- Manuel Benítez ‘El Cordobés’, matador de toros español.

1938.- Nicolás Sartorius, político español.

1943.- María del Carmen Martínez-Villaseñor, ventrílocua y humorista española.

1961.- Luis Herrera Herrera, ‘Lucho Herrera’, ciclista colombiano.

1987.- Jorge Lorenzo, piloto de motociclismo español.

.- Cesc Fábregas, futbolista español.

DEFUNCIONES

1937.- Noel de Medeiros Rosa, músico brasileño, considerado el creador de la samba.

1980.- Josip Broz ‘Tito’, expresidente de Yugoslavia.

1984.- Diana Dors, actriz británica.

1992.- Henri Guillemin, escritor e historiador francés.

1995.- Lewis Preston, banquero estadounidense, presidente del Banco Mundial de 1991 a 1995.

2010.- Angel Cristo, domador y empresario de circo, español.

2015.- Jesús Hermida, periodista español.

2016.- Angel de Andrés, actor español.

2023.- Rafael Guillén, poeta español.

2025.- Rafael Rullán, jugador de baloncesto, español.