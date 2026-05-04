Vestidos de época en León contra el cáncer de próstata

El domingo 17de mayo, decenas de miles de caballeros distinguidos en cientos de ciudades de todo el mundo se pondrán el pañuelo al cuello, se retorcerán los bigotes, plancharán su vestimenta de tweed y cabalgarán en sus motocicletas personalizadas clásicas y de época con el fin de recaudar fondos para la concienciación sobre la salud masculina, en especial para la investigación del cáncer de próstata y la prevención del suicidio.

La actividad está organizada en León por The Distinguished Gentleman´s Ride León. Este año todos los participantes se concentrarán en Botines a las 10.30 horas para salir a las 11.00 con un recorrido por toda la ciudad con diferentes paradas.

La página oficial para registrarse es www.gentlemansride.com/rides/spain/leon donde aparece toda la información y todo el dinero recaudado.

Desde el año 2018 se han recaudado en León para esta causa 14.924 euros. En los dos años de pandemia (2020 y 2021) no hubo recorrido presencial y solo se pudo colaborar de forma digital.

Las personas que se registren podrán acceder a todas las sorpresas preparadas en cada parada del recorrido, que temirnará en la Pícara Justina con música de la mano de Dani Martín.