Los expertos advierten del hantavirus: ¿es mortal? ¿cuáles son sus síntomas?¿cómo prevenirlo?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hantavirus es una enfermedad zoonótica viral grave causada por diversos virus de la familia Hantaviridae. Este patógeno se transmite principalmente a los seres humanos a través del contacto directo con la saliva, las heces o la orina de roedores infectados, especialmente ratones silvestres como el ratón colilargo. El virus no afecta al animal portador, pero en los humanos puede desencadenar cuadros clínicos severos que afectan principalmente a los pulmones o los riñones, dependiendo de la cepa específica presente en la región geográfica.

El descubrimiento de este virus se remonta a la Guerra de Corea en la década de 1950, donde miles de soldados presentaron fiebres hemorrágicas inexplicables. El agente causal fue finalmente aislado en 1976 por el Dr. Ho-Wang Lee a orillas del río Hantan, de donde proviene su nombre. Posteriormente, en 1993, un brote en la región de las "Cuatro Esquinas" en Estados Unidos permitió identificar una nueva variante que afectaba al sistema respiratorio, conocida hoy como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, común en el continente americano.

Los síntomas iniciales del Hantavirus suelen confundirse fácilmente con una gripe común, lo que complica su diagnóstico precoz. Los pacientes suelen experimentar fiebre alta, dolores musculares intensos (especialmente en la espalda y muslos), escalofríos, cefaleas y fatiga. Sin embargo, tras unos pocos días, el cuadro evoluciona rápidamente hacia una fase crítica caracterizada por una dificultad respiratoria severa y tos, debido a la acumulación de líquido en los pulmones, lo que se conoce como edema pulmonar.

En cuanto a su peligrosidad, el Hantavirus es una enfermedad altamente mortal si no se trata a tiempo. Las tasas de letalidad pueden oscilar entre el 30% y el 50% dependiendo de la variante y la rapidez de la intervención médica. Dado que no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna ampliamente disponible, la gravedad reside en la velocidad con la que el sistema respiratorio colapsa. El manejo médico se centra en el soporte vital, incluyendo la asistencia respiratoria mecánica en unidades de cuidados intensivos para permitir que el cuerpo combata la infección.

Combatir el Hantavirus requiere un enfoque basado estrictamente en la prevención y el control ambiental. La medida más eficaz es evitar la convivencia con roedores en viviendas, galpones y zonas de acampada. Se recomienda ventilar lugares cerrados durante al menos treinta minutos antes de ingresar, limpiar superficies con una mezcla de agua y lejía sin levantar polvo (usando trapos húmedos en lugar de escobas) y mantener el césped corto alrededor de las casas. El uso de mascarillas N95 en zonas de riesgo y el sellado de grietas por donde puedan entrar ratones son barreras fundamentales para frenar la propagación de este virus.