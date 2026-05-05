Los 164 días del Hespérides

Miembros de la XXX Campaña Antártica del Buque Hespérides desembarcan en el Arsenal de Cartago.Marcial guillén

Publicado por Redacción Murcia Creado: Actualizado:

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) ‘Hespérides’ regresó este lunes a su puerto base en el Arsenal de Cartagena (Murcia) tras completar la XXX Campaña Antártica, en una singladura de 164 días en los que ha recorrido más de 24.000 millas náuticas, distancia equivalente a dar la vuelta al mundo.

Durante la campaña, el ‘Hespérides’ actuó como plataforma logística y científica, facilitando la apertura y cierre de las Bases Antárticas Españolas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, así como del Campamento Internacional Byers, informa el Ministerio de Defensa.

Además, el buque ha permitido el desarrollo de siete proyectos de investigación en áreas como oceanografía, biogeoquímica marina, dinámica de frentes oceánicos y monitorización del cambio climático mediante el control tectónico, la dinámica de los frentes, la biogeoquímica y la productividad biológica.

El acto de recibimiento en el Arsenal de Cartagena estuvo presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y contó con la presencia de autoridades civiles y del Ministerio de Ciencia.

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En total, se registraron más de 264 movimientos de personal científico y técnico a bordo, con equipos procedentes de hasta 17 países. Este flujo de especialistaspermitió el desarrollo de investigaciones multidisciplinares en condiciones extremas del Océano Austral.

El itinerario del Hespérides también incluyó escalas en los puertos de Mar del Plata y Ushuaia en Argentina, Punta Arenas en Chile y Recife en Brasil, fundamentales para el relevo de personal, el aprovisionamiento logístico y el mantenimiento de la operatividad en una campaña de larga duración.

Durante la campaña, el buque cruzó en ocho ocasiones el Mar de Hoces, paso marítimo situado entre el extremo sur del continente americano y la península Antártica.

V centenario

En el año 2026 se conmemorará el V centenario de su descubrimiento por Francisco de Hoces, navegante que identificó la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico al sur de Tierra del Fuego.

El Hespérides, que el próximo 15 de mayo cumplirá 35 años desde su entrada en servicio, ha participado en campañas científicas en todos los océanos del planeta.