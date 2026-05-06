Récord de playas con banderas azules en el país

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

A nivel mundial, este galardón está presente en 51 países, y España es el país con más distintivos para playas. De hecho el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en territorio español. Como dato curioso, en el mundo, solo 7 playas y 2 puertos deportivos mantienen la bandera de forma consecutiva desde 1987 y se encuentran en España: Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar), Gandía (playa Nord), Oleiros (playa Bastiagueiro), Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe.

En España hay 4.027 playas marítimas y 1.737 zonas de baño incluidas en el censo de calidad de aguas de baño y en esta edición se han presentado 713 playas, de las que 677 han conseguido el premio, (el 95 %) lo que demuestra el alto nivel de las candidaturas presentadas.

Sostenibilidad

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, reconoció la labor de Adeac en el 40 aniversario de Bandera Azul y destacó que, «cuando todavía nadie hablaba de sostenibilidad ni de certificaciones ambientales, cuando los efectos del cambio climático no eran tan visibles y evidentes, desde Adeac ya tenían clara la importancia de preservar el planeta». Sánchez calificó de «excelente» los objetivos perseguidos por este programa de banderas y que están «perfectamente alineados» con la Estrategia España Turismo 2030, con la que España aspira «a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial». En el apartado de puertos deportivos, España ha conseguido un total de 111 estandartes, repartidos en 9 comunidades autónomas. Cataluña encabeza la lista con 24 distintivos, uno más que en 2025, en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. Le siguen Andalucía, con 22, dos más, en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga; y la Comunidad Valenciana, con 20, uno más, en Alicante, Castellón y Valencia. Baleares, logra 14 Banderas Azules, las mismas que el año anterior, en Ibiza, Mallorca y Menorca; Galicia, con 11, una menos, en A Coruña, Lugo y Pontevedra; Canarias, con 10, seis más, en Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa, Lanzarote y Tenerife; y la Región de Murcia, con 8, una más. Completan el listado Asturias y Badajoz (Extremadura), con una bandera cada una.