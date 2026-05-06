Angelita Rebollo, científica leonesa en París: "Pruebo en humanos, no en ratones, una cura al cáncer de páncreas"

—Su péptido empezó para una terapia de cáncer de mama superagresivo. ¿Cómo cambió de rumbo?

—Efectivamente, el péptido empezamos probándolo en cáncer de mama triple negativo, el más agresivo. Como sospechábamos que su mecanismo de acción era similar para el cáncer de ovario y páncreas, abrimos el ensayo clínico a pacientes con estos dos tipos de cáncer. La sorpresa fue enorme cuando comprobamos que era más eficaz en estos cánceres que en el de mama. A partir de ese momento, decidimos hacer entrar en el ensayo clínico solo pacientes con cáncer de páncreas y ovario. Tiene resultados muy positivos. Hemos conseguido reducir el tamaño del tumor en un 75% en páncreas y en un 68% en ovario después de 4 meses de tratamiento. Estos pacientes, a día de hoy, siguen en tratamiento. Todavía no está disponible como nuevo tratamiento, estamos empezando la fase II del ensayo clínico. Y después vendrá la fase III, que ya nos será hecha por nuestra compañía debido a la complejidad. A partir de la fase III, se empieza toda la reglamentación y discusión con las agencias del medicamento para su comercialización (EMA, FDA).

—¿Es un fracaso para el cáncer de mama haber descartado esta línea de investigación?

—No se ha descartado, es prioridad secundaaria.

—Mariano Barbacid ha levantado expectativas y una polvareda con el anuncio de una cura del cáncer de páncreas en ratones. ¿En qué se diferencia su ensayo?

—Nuestro péptido tiene muchas ventajas con respecto al tratamiento del Sr. Barbacid: No es tóxico, importantísimo; ha mostrado su efecto en humanos y no en ratones; el péptido nos pertenece, y la patente también; tiene un precio infinitamente menor que el del Sr. Barbacid y no necesitamos 3 moléculas para tratar al paciente, que tienen un precio altísimo. Yo no doy falsas esperanzas, yo trabajo discretamente, publico y no tengo conflicto de intereses con mi compañía porque no mezclo lo público y lo privado, yo sé lo que significa la palabra ética. Conozco muy bien el trabajo del Sr Barbacid. Él mismo me confesó que el trabajo que se publicó en PNAS se lo habían rechazado antes en 4 revistas científicas y que necesitaba que se publicara. Para eso acudió a uno de los «Transmiting Editor» de PNAS para que se lo publicaran rápidamente porque hacía falta recaudar dinero para los ensayos clínicos, ensayos clínicos con moléculas que no le pertenecen y de las que no tiene las patentes. (Los «Transmiting Editor» son editores de la revista PNAS que pueden publicar entre 3 y 5 trabajos al año en la revista (suyos o de sus amigos).) Y empezó el paseíllo por las televisiones, los periódicos, etc. para vender humo, falsas esperanzas y recaudar dinero, sabiendo que hacía ya semanas que el artículo se había retirado de la revista PNAS. Y sabiendo que les rechazaron la patente porque carecía de capacidad inventiva: efectivamente, no hay inventividad en algo que ya existe. Y sin contar la manipulación de imágenes en el susodicho artículo, destapada por científicos, que les ha obligado a decir que, sin mala fe, hay imágenes duplicadas para resultados diferentes, como se ve en la web https://pubpeer.com. El Sr Barbacid también nos dijo hace 10 años que iba a curar el cáncer de pulmón, y estamos esperando todavía. Y para terminar la respuesta a esta pregunta: ¿quién va a fiscalizar los 3,5 millones de euros que ha recaudado en donaciones? ¿Su compañía? ¿Él? ¿La fundación CRIS?.

—¿Conocía Barbacid su trabajo? ¿Cómo se explica que algunos científicos tengan tanta proyección mientras los avances se realizan en silencio?

—Claro que el Sr Barbacid conocía mi trabajo y los avances de mi compañía y cuando nos veíamos, su obsesión era que le diera información sobre el péptido terapéutico. Y sabía que íbamos a empezar la fase II del ensayo clínico. Él mismo me reconoció que ya no le invitaban a congresos internacionales y a muy pocos nacionales, por algo será…. Comparto su opinión de que los avances se hacen en silencio, paso a paso, día a día, consolidando resultados.

"Claro que el Sr Barbacid conocía mi trabajo y los avances de mi compañía y cuando nos veíamos, su obsesión era que le diera información sobre el péptido terapéutico"

—¿Cuál es su visión de lo que está pasando en el CNIO?

—Es tristísimo lo que está pasando en el CNIO, sabiendo que desde hace años se sabía el descontrol con el dinero público, la utilización de medios públicos para uso privado, las peleas sin fin entre la antigua directora María Blasco y el Sr Barbacid. Todo esto hizo que muchos científicos decidieran marcharse a otros centros de investigación nacionales o extranjeros. Yo conozco a muchos de ellos, gente de una gran valía que ya no quería continuar en el CNIO. En Francia, por menos motivos han destituido a jefes de servicio y de laboratorio. Aquí hay una línea muy clara entre lo público y lo privado, afortunadamente.

—¿Ha trascendido el caso ahí?

—A los círculos científicos de Francia, sí. La opinión general es que este hombre ha perdido la ética y el rigor científico y profesional, sin escrúpulos para mentir, manipular y mezclar dinero público y privado. Si esto hubiera ocurrido en Francia, ya habrían tomado medidas severas. Y en España seguía recaudando dinero cuando él sabía que desde hacía semanas su artículo se había retirado de la revista.

"Hemos conseguido reducir el tamaño del tumor en un 75% en páncreas y en un 68% en ovario después de 4 meses de tratamiento"

—Usted ha logrado crear su propia empresa para investigar con colaboración pública—privada. ¿Cómo funciona esto y cómo está garantizada la transparencia?

—Mi empresa se creó con capital público/privado, con inversiones de capital/riesgo. Lo que ha ocurrido en España no podría ocurrir aquí porque los mecanismos de control son mucho más estrictos y severos. Aquí nunca se habría podido utilizar el CNIO para negocios y actividades privadas.

—Su próximo proyecto está centrado en el párkinson. ¿Cuál es la estrategia de abordaje y qué financiación tiene?

—La estrategia es similar a la utilizada para la creación de PEP-Therapy, un péptido terapéutico capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y bloquear la interacción entre 2 proteínas que están desreguladas en la enfermedad de Parkinson. Esta desregulación hace que las neuronas que producen el neurotransmisor dopamina se mueran y que se acumule una proteína que es toxica para las neuronas, la alpha-sinucleína fosforilada. Estamos empezando a tratar con este péptido a primates en los que hemos inducido la enfermedad de Parkinson para validar los resultados obtenidos en modelos de párkinson en ratón y antes de pasar a ensayos clínicos. Está financiado con dinero público y con dinero de un consorcio creado entre la Sociedad de Aceleración de Transfer de Tecnología (SATT, los antiguos servicios de patentes en Francia) e inversores privados.

—¿Cuántas personas trabajan en su laboratorio y cuál diría que es su ADN como centro de investigación?

—En mi equipo hay actualmente 5 personas, pero una parte de los experimentos, incluidos los que hacemos con monos, están subcontratados al Centro de Energía Atómica (CEA), que posee todos los modelos de primates de enfermedades neurodegenerativas. Este proyecto es una colaboración entre los dos laboratorios, que esperemos, llegue a buen puerto.

—¿Le gustaría trabajar en España?

—Sinceramente, no. Llevo ya 25 años viviendo y trabajando en París en un ambiente y unas condiciones mucho más propicias a la investigación que en España. Sería un error empezar desde cero otra vez en España, sabiendo que me fui de allí por falta de medios y reconocimiento.