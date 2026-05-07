El leonés Juan José Badiola; "No va a haber una pandemia de hantavirus"

El leonés Juan José Badiola, catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza, descarta que el hantavirus pueda provocar una pandemia como el Covid-19, pero alerta de que es un virus al que «hay que tener miedo, respeto y prudencia».

—¿Qué es el hantavirus?

—Es un virus ARN de la familia de los Bunyavirus. Es un virus que está descrito hace poco, pero que ya ha provocado brotes en algunos países, concretamente en América, sobre todo en EE UU, en el Cono Sur, Chile y Argentina, Asia, Europa. Además, la propagación del virus a través del contagio corre a cargo de roedores, ratones y eventualmente ratas, que contagian a través de la eliminación de las excretas, es decir, de las heces, de la orina y también de la saliva, incluso mordiendo.

—Este crucero en el que se ha dado este virus es de lujo, se supone que ninguna de estas personas ha vivido en entornos infectados por ratas.

—Pues se supone que no, tampoco lo sabemos muy bien, pero lo que sí descartaría es si estas ratas o ratones estuvieron en el barco. Yo lo veo difícil, eso descartado. Lo que sí parece ser es que las pesquisas que se han hecho hasta ahora se orientan a la posibilidad de que como estos cruceros paran por distintos puertos sobre la marcha, realizan excursiones, parece ser que una de las posibilidades que se contempla es que en una de esas excursiones fuera dirigida a algún sitio donde había una población relativamente abundante de estos animales. Sobre todo hay un ratón allí que está reconocido como uno de los portadores y reservorios, que es el ratón de cola larga, se llama así.

—¿Cuándo dice allí a dónde te refieres?

—A Argentina. Yo diría al Cono Sur, es decir, a la zona en torno a los Andes. Esto es una hipótesis. Algunos de los 150 se contagiaron y otros no. Entonces la pregunta es: ¿y los contagios han aparecido en el curso de la travesía marítima? Tenga en cuenta que cuando dejan la costa de Argentina tienen un viaje largo hasta la costa africana. Parece que todo empezó en marzo y lo hemos sabido ahora, pero realmente ha pasado casi dos meses desde que empezó. Los barcos avanzan despacio y la hipótesis es que en este momento se está planteando que, a lo mejor, alguna de estas personas infectadas infectaron después de una manera directa, de persona a persona, en el propio barco.

—Al principio se decía que ese contagio de persona a persona parecía difícil, pero ahora se ha confirmado.

—Es complicado en general con el resto de las variantes del virus, pero es que justamente la variante de los Andes, esta variante andina que estaría entre Argentina y Chile, se ha demostrado en brotes anteriores contagios de persona a persona. Sin embargo, el ratón o la rata infactodos no tienen clínica de la enfermedad, no expresan la enfermedad, pero están infectados y eliminan virus. Ese virus contaminan la paja o lo que haya. Si alguien pasa por allí o se barre y se levanta polvo, en cualquier establecimiento donde estén los ratones infectados, al final se hace una atmósfera peligrosa y te puedes contagiar. O si tocas algo y después te llevas a la boca la mano, que ya sabemos que es bastante frecuente, la fosa nasal o a los ojos, también te puedes contagiar. Se ha demostrado que esta variante es contagiosa, puede contagiarse de persona a persona y se ha demostrado en brotes anteriores.

—¿Cómo se contagia un ratón con este virus?

—Probablemente, tras el nacimiento de una rata infectada o si le consume algún alimento contaminado. Este virus se descubre por primera vez en Corea del Sur, al lado del río Hantan, por eso se llama así el virus.

— ¿Es posible que algún alimento estuviera contaminado en el barco?

—Eso tendrían que investigarlo. Teóricamente sí podría ser.

—¿El contagio entre personas tiene que ser por vía aérea?

—El contagio aerógeno parece el predominante, como ocurrió en el Covid. ¿Se acuerda que con el Covid se discutió mucho sobre eso? La eliminación de esas particulitas de saliva que salen de la boca de los infectados y que se depositaban en unas superficies o bien quedaban en suspensión en el aire. Y yo creo que eso es posible. En este caso no es un crucero metiterráneo de esos enormes que son brutales con 3.000 plazas. Es un barco pequeño con 150 personas, y posiblemente coincidirían a la hora de comer en el comedor o en un lugar de reunión, o leyendo el periódico y tomando café. En cualquier sitio que fuera una habitación con insuficiente ventilación. Eso es muy importante, ya ocurrió el Covid así, que no esté ventilada y que tuviera tránsito frecuente de personas. Las infectadas lo que hacen es que van enriqueciendo el ambiente con un número de partículas víricas que están en el aire, y las que no están infectados las inhalan y se contaminan.

—¿En España se ha dado alguna vez algún caso parecido de contagio con hantavirus?

—Sí, hubo un caso registrado en Cataluña, pero fue un caso esporádico. Nunca ha habido más casos, teóricamente.

—¿Qué síntomas tiene la enfermedad con hantavirus?

—Es como si fuera una gripe. Es un problema respiratorio de aspecto de morfología gripal, que discurre con fiebre, dolores musculares, malestar, lo clásico de una gripe, además de diarrea, gastritis, dolores abdominales y náuseas en algunos pacientes.

—¿Cuándo se complica el cuadro? ¿En qué perfil de pacientes?

—En los que en principio tienen o tuvieron un estado inmunológico reducido. Las personas que se han muerto tienen 69 y 70 años. Esta era una pareja, un marido y mujer que probablemente uno estaba infectado y estaban en el mismo camarote. Se puede imaginar la facilidad de que uno contagiara al otro. Los dos han muerto.

—Si estas personas están en tierra y van inmediatamente a un hospital, ¿se hubieran salvado?

—Si los síntomas son de una simple gripe, se pasa en casa. Pero claro, si el médico ve que hay una complicación, la persona tiene dificultades respiratorias, eso ya es un signo peligroso que apunta a un ingreso hospitalario. Estos barcos no están preparados para atender a este tipo de pacientes muy complejos. Además, el primero que se infectó fue el médico.

—¿Usted es partidario de que el barco llegue a Canarias?

—Es normal que Cabo Verde les deniegue el desembarco porque no tienen medidas sanitarias suficientes La OMS ha declarado una alerta internacional porque están implicados varios países y eso es importante porque hay que tener cuidado, pero no es una pandemia, que nadie lo piense.

—¿Hay que tener tanto miedo al hantavirus como al coronavirus?

—A este virus hay que tenerle miedo, respeto y prudencia porque te puede matar. Los informes de los norteamericanos dicen que el 38% de los infectados se muere.

—Entonces ¿hay riesgo de propagación?

—No. Hay una norma que es bastante coherente: el virus que más se propaga es el que menos mata, y el virus que más mata es el que menos se propaga.

—Eso decían también del Covid y mató a mucha gente.

— Es que eso fue así en el Covid.

—Pero mató a mucha gente.

—Pero no hay comparación. Estamos hablando del 38%. Con el Covid no se llegó ni al 3% de muertes. Hubo muchos contagios, miles, millones de personas. Seamos sensatos. Estamos hablando de un barco con 150 personas.

—Así empezó el Covid.

—Si no sabemos ni dónde empezó. Unos murciélagos que habría por allí, vete tú a saber. Al hantavirus la OMS ya lo tenía en el punto de mira. Se sabe que es un virus peligroso. Pero de ahí a una pandemia, eso no va a ocurrir.

—¿El miedo de la población canaria es justificado?

—El miedo es libre, pero ¿qué haría yo? Lo primero es enviar a los enfermos inmediatamente al hospital, a la unidad de cuidados intensivos y en aislamiento. El resto de infectados a unidad de aislamiento. Los que ni están infectados ni están enfermos gravemente, pasarían una cuarentena, que es lo que ha hecho el capitán del barco. Puede que salga algún contagiado más tarde.

—Cuando lleguen a Canarias, una cuarentena.

—Claro, una cuarentena en el propio barco.