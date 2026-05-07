El Certamen Gastronómico de la Trucha de León cumple 59 ediciones

La concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero, presenta la convocatoria del Certamen Gastronómico de la Trucha 2026 junto a Paula Álvarez y Óscar García, gerente y presidente de la Asociación Hostelería de León.Peio García

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El Certamen Gastronómico de la Trucha de León, el segundo más antiguo de España, cumplirá su edición número 59 el lunes 1 de junio, cuando un jurado profesional llevará a cabo la cata a ciegas que decidirá cuál es la mejor elaboración siguiendo criterios de estética, originalidad y complejidad. El Hotel Barceló Conde Luna acogerá ese día la final entre las 12 recetas finalistas y la entrega de premios tendrá lugar a las 19.30 horas en la terraza del Nimú.

La concejala de Turismo de León, Mercedes Escudero, acompañó hoy a los organizadores en la presentación de una convocatoria que, dijo, “consolida a León como un referente gastronómico y refleja el compromiso conjunto con el producto, la gastronomía y el territorio”. El Ayuntamiento, añadió, sigue apostando por la gastronomía como motor turístico y económico y este evento, “que pone en valor un producto tan ligado al territorio y al talento de los hosteleros es un claro ejemplo de ello”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García, recordó que la convocatoria tiene como objetivo “impulsar la creatividad, el producto y el buen hacer de la hostelería y elegir la mejor creación del país elaborada con trucha” y en ella puede participar cualquier establecimiento hostelero que cuente con cocina propia.

La gerente del colectivo, Paula Álvarez, detalló que el plazo para la presentación de candidaturas -con las imágenes, los ingredientes y la receta del plato- está abierto hasta el 21 de mayo y en los primeros días se contabilizan ya 50 participantes procedentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Andalucía, Asturias y Extremadura. “León vuelve a ser punto de encuentro de la creatividad culinaria” comentó antes de agradecer la implicación permanente del Ayuntamiento. “Otras entidades nos han abandonado en el camino”, lamentó. En nombre de Banco Sabadell, patrocinador habitual del evento, Silvia García mostró el “orgullo” de la entidad por su presencia en este certamen que pone en valor un producto, la trucha, que “es parte de la identidad de la provincia”.