León homenajea a 23 parejas leonesas con récord de convivencia: «Sin respeto nada dura»

Homenaje a las Bodas de Oro y Diamante de LeónVirginia Moran

Cirina Castrillo de la Red y Pedro Taranilla Valbuena llevan casados 60 años. Los dos naturales de Villacalabuey se conocen desde siempre. «Nos conocemos desde niños y nos casamos muy jóvenes». Cirina tenía 18 años y Pedro 27. Sesenta años dan para mucho y casi no recuerdan cuándo saltó la chispa entre ellos, acostumbrados a verse siempre desde la infancia. «Ella es ejemplar», dice Pedro, que engloba en una sencilla palabra todo lo que le gusta de su mujer. «Pedro nunca me ha dado motivos para desconfiar de él», dice Cirina para calificar una relación marcada por la distancia y los viajes por la profesión de Pedro, guardia civil de Tráfico destinado al País Vasco en los años más duros del terrorismo de ETA. Allí pasó casi tres años mientras Cirina se quedaba en León con sus dos hijos pequeños para alejarlos del miedo. «Fue la época peor de nuestra vida». Después llegaron otros destinos y más traslados a Asturias, Ávila, Cuenca y León, donde se jubiló. «Tenemos una vida para escribir un libro», dicen, «los años del País Vasco fueron difíciles, de mucho miedo, no paraba de decirle que se viniera, que lo dejara. En esos años todos los días había atentados con asesinatos de guardias civiles». ¿Y cómo se sobrelleva tanta tensión? «Con respeto, mucho respeto, y con mucha confianza».

Cirina y Castrillo son una de las 23 parejas homenajeadas por el Ayuntamiento de León para conmemorar las Bodas de Diamante y de Oro. Un acto celebrado en el recién restaurado salón de plenos del Ayuntamiento de San Marcelo organizado dentro del programa de las Jornadas Municipales para Mayores que se alargarán hasta el próximo 15 de mayo.

Diecisiete parejas han celebrado sus Bodas de Oro y seis las de Diamante en este acto en el que cada año se rinde tributo a los mayores de la ciudad. El alcalde de León, José Antonio Diez, comparó la convivencia de los matrimonios con la gestión de la ciudad de León. «Hay días buenos, malos y regulares, pero siempre está el compromiso de cumplir las expectativas». Les mostró su consideración y respeto. «Todo lo que somos se lo debemos a nuestros mayores, que han sido la guía para las siguientes generaciones y el modelo en el que mirar y admirar». El alcalde agradeció a estas parejas y a las personas mayores, «por todo lo que ustedes han hecho para convertir la ciudad de León en la ciudad que es, un lugar del que nos sentimos orgullosos. A ustedes debemos mucho de lo bueno que somos, la forja de una sociedad basada en esos valores que nos distinguen como leoneses: honradez, tenacidad y honestidad».

Familiares y amigos de las parejas homenajeadas llenaron el salón de plenos para celebrar un sencillo acto en el que no faltó la música tradiconal leonesa a la salida del edificio, con flores y sonido de panderetas incluidas.

Todas las parejas recibieron un ramo de flores y un diploma, y el acto cerró con la actuación Eva del Río a la flauta travesera y Laura Rodríguez al piano, profesoras de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León.

Jornadas de mayores

El homenaje a los matrimonios se enmarca dentro de las jornadas dirigidas a las personas mayores de más de 65 años de la ciudad, con un programa en el que tienen cabida certámenes de teatro y música coral, visitas, bailes, conferencia y una jornada de convivencia en los Huertos de Ocio de La Candamia. El objetivo de esta iniciativa es fomentar espacios de convivencia y encuentro para mejorar su calidad de vida y fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León, el Programa Acercamiento Generacional de la Universidad de León, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Conservatorio Profesional de Música.

Las actividades continuarán hoy viernes con una visita guiada por la ciudad al León judío, con salida a las 11.30 horas de la plaza de Regla, y exhibición de baile en línea y baile Dúo Alalá a partir de las 18.30 horas en el Paseo de la Condesa de Sagasta.