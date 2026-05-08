Cómo añadir Diario de León a tu lista de medios de confianza en Google, paso a paso

Añade Diario de León a tu lista de fuentes de confianza en Google para no perderte ninguno de nuestros contenidos.Picture Alliance/Getty

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Google ha lanzado "Fuentes preferidas", una nueva función que te permite elegir qué medios de comunicación quieres ver con mayor frecuencia en la sección de "Noticias destacadas" del buscador. De esta forma, tendrás un mayor control sobre lo que aparece en tus resultados sin depender únicamente del algoritmo de Google.

Si quieres asegurarte de no perderte ningún contenido de Diario de León cada vez que quieras hacer una búsqueda, solo tienes que seguir estos pasos.

La forma más rápida

La manera más sencilla es pulsar directamente en este enlace. Asegúrate de marcar la casilla de la derecha para guardarnos como fuente preferida.

Asegúrate de marcar la casilla de la derecha para que se guarden tus preferencias.DL

Paso a paso desde el buscador

También puedes hacerlo directamente desde Google mientras navegas:

Abre Google en tu ordenador o móvil. Busca cualquier noticia de actualidad. Localiza la sección «Noticias destacadas» en los resultados. Pulsa el icono de estrella que aparece junto a ese título. Escribe «Diario de León» y marca la casilla de la derecha para que se guarde tu preferencia.

Con la función de "Fuentes preferidas" de Google te aseguras de encontrar con más frecuencia nuestras historias.DL

¿Qué cambia a partir de ahora?



Una vez que nos hayas seleccionado, las noticias de Diario de León aparecerán con mayor frecuencia tanto en «Noticias destacadas» como en una sección dedicada a tus fuentes dentro de tus resultados de búsqueda. Seguirás viendo contenido de otros medios —esta función no los elimina—, pero te garantiza que no te perderás nada de lo que publicamos.