Una plataforma pionera de turismo inteligente para Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La transformación digital del turismo en España dio un paso significativo con el reconocimiento a la Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos de Castilla y León, galardonada como mejor Sistema Inteligente Turístico en los premios Digital Tourist 2026. Este reconocimiento sitúa a la Comunidad como un referente en innovación tecnológica aplicada al sector turístico, destacando su apuesta por un modelo más eficiente, conectado y orientado a las necesidades del viajero. Este congreso celebra su novena edición bajo el lema «Smart DMO: Infraestructuras, datos e Inteligencia para competir».

Con una inversión de 5,3 millones de euros, la plataforma se presenta como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de los destinos urbanos de Castilla y León. Su principal objetivo es centralizar datos relevantes en un único sistema, permitiendo conectar de manera ágil la oferta turística con la demanda real.

El premio fue recogido, en nombre de la Junta de Castilla y León, por el director general de Turismo, Ángel González, en el marco del congreso Digital Tourist, celebrado en Benidorm. La distinción reconoce el carácter innovador de un proyecto que busca integrar, analizar y compartir información turística de forma dinámica, facilitando la toma de decisiones tanto para las administraciones como para los operadores del sector.