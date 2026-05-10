Un paseo por la geología local leonesa

Publicado por José María Campos Cremenes Creado: Actualizado:

El Geolodía es un evento de divulgación geológica coordinado a nivel nacional por la Sociedad Geológica de España (SGE), de carácter gratuito, que se lleva a cabo en la totalidad de las provincias. Sus objetivos principales son dar a conocer el relevante patrimonio geológico del país, además de poner en valor el trabajo realizado por profesionales de la Geología. En esta edición, el Geolodía de León está organizado por parte de geólogos y geólogas que imparten clase en educación secundaria, en la Universidad de León, y que investigan en el IGME-CSIC de León y la colaboración del Ayuntamiento de Crémenes.

Durante el evento, celebrado ayer, se realizó una excursión desde la localidad de Crémenes durante la que se explicó diversos aspectos de la geología del Manto del Esla: sus rocas, que registran más de 200 millones de años de eventos geológicos; la formación de montañas a través del desarrollo de cabalgamientos y pliegues asociados durante la orogenia Varisca; el reciente levantamiento asociado a la orogenia Alpina; y la evolución de su relieve en los últimos millones de años. El Manto del Esla es una estructura geológica de relevancia internacional, que contribuye a conocer la historia de nuestro planeta y el complejo proceso de formación de montañas.

La ruta que se inició en Crémenes permitió contemplar vistas panorámicas desde el Alto del Pozo, para después descender por la Hoz del Palomar. Esta ruta en la que participaron un centenar de personas tuvo una longitud de 8,5 km, un desnivel de subida de 370 m, y otros tantos de bajada.