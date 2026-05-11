¿Qué ocurrió tal día como hoy, 11 de mayo?
En 1981, muere Bob Marley, músico jamaicano
Un 11 de mayo 2011, hace 15 años, Europa firmó su primera legislación sobre violencia machista, y en Lorca (Murcia) un terremoto causó la muerte de nueve personas.
Además, el mismo día de 1927, se fundó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y en 1997 el ordenador Deep Blue derrotó al campeón de ajedrez Gari Kasparov.
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1717.- Felipe V funda la Universidad de Cervera, en Cataluña, suprimiendo el resto de las catalanas.
1911.- El aviador y constructor aeronáutico francés Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire, al alcanzar 120 K/h.
1927.- En California (EEUU), se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
1947.- Ferrari debuta con su primer coche de carreras, el 125 S, en el circuito de Piacenza (Italia).
1949.- La Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU.
1954.- La reina Isabel II de Inglaterra permanece 36 horas en Gibraltar, con la consiguiente protesta española.
1985.- Mueren 53 personas al incendiarse una tribuna del campo de fútbol de Bradford City, en el norte de Inglaterra.
1992.- El general Fidel Ramos gana las primeras elecciones presidenciales democráticas desde 1969 en Filipinas.
1995.- Los 178 países signatarios en la ONU prorrogan indefinidamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
1996.- Ocho alpinistas mueren a causa de una ventisca, en su subida al monte Everest. Otros dos fallecieron días después.
1997.- El ordenador 'Deep Blue' derrota al campeón del mundo de la Asociación Profesional de Ajedrez (PCA), el ruso Gari Kasparov, en 19 movimientos.
1998.- La India reanuda sus pruebas nucleares, después de 25 años, con tres explosiones bajo tierra en el desierto de Pokhran.
2006.- El president Pasqual Maragall expulsa a ERC del Gobierno catalán y anuncia elecciones anticipadas, ante la posición del partido republicano de votar “no" en el referéndum del Estatut.
2010.- David Cameron es nombrado primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador.
.- Fallecen 103 personas al estrellarse un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways procedente de Johanesburgo en el aeropuerto de Trípoli. Sólo sobrevivió un niño holandés de nueve años.
2011.- Un seísmo de magnitud 5,1 causa nueve muertos y centenares de heridos en Lorca (Murcia).
.- Europa firma su primera legislación sobre violencia machista.
2016.- La actriz Núria Espert gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes.
2019.- El cantante Julio Iglesias agranda su leyenda al recibir un Grammy honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera.
2020.- Pandemia: comienza la desescalada para algo más de la mitad de la población española, con quejas en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que piden revisar su situación.
2021.- En España, el Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders".
2022.- Avianca y GOL crean el Grupo Abra, gigante latinoamericano de las aerolíneas.
2023.- La OMS anuncia el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o sísmica, declarada en julio de 2022.
NACIMIENTOS.
1888.- Irving Berlin, compositor estadounidense.
1904.- Salvador Dalí, pintor español.
1916.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel 1989.
1928.- Marco Ferreri, director de cine, italiano.
1932.- Valentino Garavani ‘Valentino’, diseñador italiano.
.- Francisco Umbral, escritor español.
1942.- Irene de Grecia, princesa griega, hermana de la Reina Sofía de España.
1978.- Laeticia Casta, modelo y actriz francesa.
1984.- Andrés Iniesta, futbolista español.
1992.- Thibaut Courtois, guardameta belga.
DEFUNCIONES.
1801.- Pepe Hillo, torero español
1881.- Henri Fréderic Amiel, escritor suizo.
1927.- Juan Gris, pintor español.
1946.- Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano.
1981.- Bob Marley, músico jamaicano.
1988.- Harold Philby, famoso espía anglo-soviético.
2001.- Jesús Aguirre, intelectual español, decimocuarto Duque de Alba.
2002.- Joseph Bonanno ‘Joe Bananas’, jefe mafioso estadounidense.
2003.- José Manuel Lara Hernández, empresario español, fundador de la editorial española Planeta.