¿Qué ocurrió tal día como hoy, 11 de mayo?

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Un 11 de mayo 2011, hace 15 años, Europa firmó su primera legislación sobre violencia machista, y en Lorca (Murcia) un terremoto causó la muerte de nueve personas.

Además, el mismo día de 1927, se fundó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y en 1997 el ordenador Deep Blue derrotó al campeón de ajedrez Gari Kasparov.

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1717.- Felipe V funda la Universidad de Cervera, en Cataluña, suprimiendo el resto de las catalanas.

1911.- El aviador y constructor aeronáutico francés Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire, al alcanzar 120 K/h.

1927.- En California (EEUU), se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

1947.- Ferrari debuta con su primer coche de carreras, el 125 S, en el circuito de Piacenza (Italia).

1949.- La Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU.

1954.- La reina Isabel II de Inglaterra permanece 36 horas en Gibraltar, con la consiguiente protesta española.

1985.- Mueren 53 personas al incendiarse una tribuna del campo de fútbol de Bradford City, en el norte de Inglaterra.

1992.- El general Fidel Ramos gana las primeras elecciones presidenciales democráticas desde 1969 en Filipinas.

1995.- Los 178 países signatarios en la ONU prorrogan indefinidamente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

1996.- Ocho alpinistas mueren a causa de una ventisca, en su subida al monte Everest. Otros dos fallecieron días después.

1997.- El ordenador 'Deep Blue' derrota al campeón del mundo de la Asociación Profesional de Ajedrez (PCA), el ruso Gari Kasparov, en 19 movimientos.

1998.- La India reanuda sus pruebas nucleares, después de 25 años, con tres explosiones bajo tierra en el desierto de Pokhran.

2006.- El president Pasqual Maragall expulsa a ERC del Gobierno catalán y anuncia elecciones anticipadas, ante la posición del partido republicano de votar “no" en el referéndum del Estatut.

2010.- David Cameron es nombrado primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador.

.- Fallecen 103 personas al estrellarse un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways procedente de Johanesburgo en el aeropuerto de Trípoli. Sólo sobrevivió un niño holandés de nueve años.

2011.- Un seísmo de magnitud 5,1 causa nueve muertos y centenares de heridos en Lorca (Murcia).

.- Europa firma su primera legislación sobre violencia machista.

2016.- La actriz Núria Espert gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

2019.- El cantante Julio Iglesias agranda su leyenda al recibir un Grammy honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera.

2020.- Pandemia: comienza la desescalada para algo más de la mitad de la población española, con quejas en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que piden revisar su situación.

2021.- En España, el Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados "riders".

2022.- Avianca y GOL crean el Grupo Abra, gigante latinoamericano de las aerolíneas.

2023.- La OMS anuncia el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o sísmica, declarada en julio de 2022.

NACIMIENTOS.

1888.- Irving Berlin, compositor estadounidense.

1904.- Salvador Dalí, pintor español.

1916.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel 1989.

1928.- Marco Ferreri, director de cine, italiano.

1932.- Valentino Garavani ‘Valentino’, diseñador italiano.

.- Francisco Umbral, escritor español.

1942.- Irene de Grecia, princesa griega, hermana de la Reina Sofía de España.

1978.- Laeticia Casta, modelo y actriz francesa.

1984.- Andrés Iniesta, futbolista español.

1992.- Thibaut Courtois, guardameta belga.

DEFUNCIONES.

1801.- Pepe Hillo, torero español

1881.- Henri Fréderic Amiel, escritor suizo.

1927.- Juan Gris, pintor español.

1946.- Pedro Henríquez Ureña, escritor dominicano.

1981.- Bob Marley, músico jamaicano.

1988.- Harold Philby, famoso espía anglo-soviético.

2001.- Jesús Aguirre, intelectual español, decimocuarto Duque de Alba.

2002.- Joseph Bonanno ‘Joe Bananas’, jefe mafioso estadounidense.

2003.- José Manuel Lara Hernández, empresario español, fundador de la editorial española Planeta.