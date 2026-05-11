Se acabó el truco: el castigo histórico que recibirán los alumnos que usen la IA en Selectividad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varias comunidades autónomas declaran la guerra a la tecnología y despliegan detectores de última generación para cazar a quienes intenten engañar al sistema en la prueba más importante de sus vidas.

La Selectividad de este año marcará un antes y un después en la lucha contra el fraude académico debido a la implementación de medidas de seguridad extremas en al menos cuatro comunidades autónomas. Ante el alarmante incremento de intentos de copia mediante el uso de inteligencia artificial y dispositivos invisibles, las autoridades educativas han decidido blindar las aulas con detectores de frecuencia. Estos aparatos son capaces de localizar ondas de radio, Bluetooth o señales de datos que emitan pinganillos o relojes inteligentes, herramientas que hasta ahora permitían a algunos estudiantes recibir ayuda externa sin ser detectados por los vigilantes.

La advertencia de los tribunales de examen es clara y contundente para todos los aspirantes: cualquier indicio de trampa supondrá un cero automático en todas las asignaturas de la convocatoria. No habrá segunda oportunidad ni posibilidad de aprobar ninguna materia si se descubre material prohibido, lo que implica que el alumno perderá el año completo de acceso a la universidad. Esta medida busca disuadir a una generación de estudiantes que, debido al avance de herramientas como ChatGPT y otros modelos de lenguaje, han encontrado métodos de copia mucho más sofisticados y difíciles de detectar a simple vista.

A pesar de la prohibición estricta de introducir teléfonos móviles y relojes inteligentes en las salas, la realidad es que el tamaño de los nuevos dispositivos hacía casi imposible un control total. Por este motivo, el uso de tecnología de barrido de frecuencias se ha convertido en el arma definitiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los examinados. Las autoridades aseguran que prefieren pecar de exceso de celo antes que permitir que el mérito académico se vea empañado por el uso fraudulento de la tecnología.

Mientras algunas regiones ya han confirmado el despliegue de estos equipos de vigilancia, otras han optado por reforzar el número de supervisores en las aulas, reconociendo la enorme dificultad que supone hoy en día controlar a miles de jóvenes conectados digitalmente. Sin embargo, el mensaje enviado por la administración educativa es unánime en todo el país: la era de copiar con IA ha terminado y las consecuencias para quienes se arriesguen a intentarlo serán absolutamente devastadoras para su futuro académico.