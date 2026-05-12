¿Qué ocurrió tal día como hoy, 12 de mayo?

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Hace 475 años, un 12 de mayo de 1551, fue fundada la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de América que sigue funcionando como tal.

Otras efemérides:

1551.- Fundada la Universidad de San Marcos, de Lima, la más antigua de Sudamérica.

1664.- Estreno en Versalles de ‘El Tartufo’, de Molière.

1881.- Firma del Tratado del Bardo, por el que se establece el Protectorado francés en Túnez.

1926.- El mariscal Jozef Pilsudski da un golpe de Estado en Polonia.

1937.- Jorge VI es coronado rey de Inglaterra. La ceremonia fue televisada, en lo que fue la primera retransmisión fuera de un estudio.

1965.- La República Federal de Alemania (RFA) e Israel establecen relaciones diplomáticas.

1982.- El sacerdote integrista español Juan Fernández Krohn atenta fallidamente contra el papa Juan Pablo II, en Fátima (Portugal).

1991.- El liberal Partido del Congreso gana las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 32 años en Nepal.

2002.- El expresidente Jimmy Carter viaja a Cuba, en lo que fue la primera visita a la isla de un presidente estadounidense, dentro o fuera de su mandato, desde la Revolución cubana (1959).

2003.- Mueren 59 personas y otras 200 resultan heridas en un atentado suicida en Chechenia, contra la sede del Gobierno.

2008.- Un seísmo de 7,8 grados Richter causa más de 87.000 muertos en la provincia de Sichuan (China).

2009.- Benedicto XVI pide reconciliación y paz al oficiar la primera misa al aire libre en la historia de Jerusalén.

.- EE.UU. es elegido, por primera vez, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

2017.- Un ciberataque afecta a más de 200.000 ordenadores o computadoras en más de 150 países, entre ellos los del Servicio de Salud Británico, la multinacional francesa Renault y el sistema bancario de Rusia.

2018.- El Hamburgo desciende por primera vez en su historia a la segunda división del fútbol alemán.

2023.- El Parlamento de Portugal despenaliza la eutanasia pese al veto del presidente.

2025.- La guerrila kurda del PKK anuncia su disolución y el fin de la lucha armada tras 40 años.

Nacimientos:

1803.- Justus von Liebig, químico alemán, descubridor del cloroformo.

1842.- Luis Pellicer, dibujante y pintor español.

.- Julio Massenet, compositor de ópera, francés.

1907.- Katherine Hepburn, actriz estadounidense.

1936.- Guillermo Endara, expresidente de Panamá.

1978.- Malin Akerman, actriz, modelo y cantante sueca.

1988.- Marcelo, futbolista brasileño nacionalizado español.

Defunciones:

1884.- Federico Smetana, compositor checo.

1921.- Emilia Pardo Bazán, escritora española.

1957.- Erich von Stroheim, actor y director de cine austriaco.

1992.- Nikos Gatsos, poeta griego.

1994.- Erik Erikson, psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, considerado uno de los exponentes de la psicología del desarrollo.

2001.- Alexei Tupolev, diseñador de aviones ruso.

2003.- El Aga Khan Sadruddin, diplomático francés.

2009.- Antonio Vega, cantante y compositor español.