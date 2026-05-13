Jesús Calleja se vuelca con Las Médulas: más de 50 voluntarios desbrozan Yeres tras el fuego

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Más de medio centenar de voluntarios se sumó hoy al llamamiento del aventurero leonés Jesús Calleja para desbrozar y limpiar el entorno de la localidad de Yeres, en el municipio berciano de Puente de Domingo Flórez, en pleno corazón del paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, arrasado este verano por un incendio forestal.

Las labores se extenderán a lo largo de tres días, en los que, además, se grabará uno de los programas de ‘Volando Voy’, dirigido por Calleja, en el que se pretende mostrar las consecuencias del fuego, cómo se está recuperando y todo lo que se ha hecho hasta el momento.

El pedáneo de Yeres, Ángel Merayo, cifró en 65 las personas que han acudido a la cita, entre las que se encuentran también operarios de las brigadas de incendios de la Junta de Castilla y León, vecinos, asociaciones y voluntarios llegados desde diferentes puntos.

Merayo cree que no se trata de “dar visibilidad” a lo ocurrido ya que “se ha visto en todas partes”, sino de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. “Se va a desbrozar toda la parte sur, este y oeste del pueblo, ya que la norte ardió y está totalmente quemada. Si hay una desgracia en estas zonas, que por lo menos podamos intentar atajarlo, que no vuelva a ocurrir otra desgracia de este tipo”, explicó a Ical.

El pedáneo agradeció toda la ayuda que han recibido desde el incendio, “que ha sido mucha”, incluida la de Calleja, con esta acción. “Alabamos esta iniciativa y agradecemos a los voluntarios. Pero también debemos agradecer las labores de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, con la empresa Tragsa. Tengo el compromiso del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que nunca me ha dejado solo, y la colaboración de todos, desde mi propio Ayuntamiento hasta el de Carracedelo, que nos ha cedido un tractor. Se lo agradezco a todos”, añadió.

Y es que toda esta ayuda significa para el pueblo “media vida”, “porque la parte de arriba ya se nos ha quemado, está todo negro y ahora intentamos salvaguardar lo demás y lo vamos a conseguir”, concluyó el alcalde pedáneo.