Calleja viajará al corazón del Bierzo: este es el próximo destino de 'Volando voy, volando vengo'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras diez temporadas recorriendo a España con su helicóptero en Volando Voy, Jesús Calleja da un paso más allá para visibilizar los pueblos y aldeas Con Volando Voy, volando vengo. En su próxima temporada, el aventurero leonés visitará uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de León.

Situada en el corazón del Bierzo y declarada Patrimonio de la Humanidad, Las Médulas es un excepcional ejemplo de la innovadora tecnología romana de explotación minera a cielo abierto.

Según avanza en un vídeo publicado en sus redes sociales, el programa se trasladará a este paraje natural único en el mundo en su helicóptero Airbus AS350 B3.

Realizado en colaboración con Zanskar Producciones, el programa se enfrenta en cada una de sus siete entregas a retos concretos con impacto real en la vida cotidiana de los vecinos de cada lugar.