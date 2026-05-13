Una enfermedad que afecta a millones de mujeres acaba de cambiar de nombre tras 14 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante décadas, millones de mujeres en todo el mundo han convivido con un diagnóstico que, según acaban de determinar expertos internacionales, no reflejaba correctamente la naturaleza de su enfermedad. Un error de nomenclatura que ha costado años de tratamientos inadecuados, estigmatización social y una comprensión limitada de una patología que afecta hasta al 10% de las mujeres en edad reproductiva.

El Síndrome de Ovario Poliquístico, conocido por sus siglas SOP, acaba de ser rebautizado oficialmente tras un exhaustivo proceso de revisión que ha durado 14 años y ha involucrado a más de 22.000 participantes de todo el planeta. Este cambio no es meramente cosmético: representa un giro fundamental en cómo se entiende, diagnostica y trata la segunda enfermedad endocrina más común entre las mujeres, solo por detrás de los trastornos tiroideos. Ahora pasa a llamarse oficialmente Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP).

En España, donde se estima que entre 600.000 y 1,2 millones de mujeres conviven con esta condición, el impacto del cambio será significativo tanto en el ámbito médico como en la percepción social de la enfermedad. La nueva denominación busca eliminar décadas de confusión y estigma asociados a un nombre que ponía el foco en una característica que no todas las pacientes presentan.

El error que duró décadas

El principal problema del antiguo nombre radicaba en su propio núcleo: no todas las mujeres con SOP tienen ovarios poliquísticos. De hecho, aproximadamente un 30% de las pacientes diagnosticadas no presentan quistes en los ovarios, mientras que mujeres sin la enfermedad pueden tener estas formaciones benignas sin desarrollar ningún síntoma relacionado con el síndrome.

Esta paradoja llevó durante años a diagnósticos equivocados en ambas direcciones. Por un lado, mujeres con síntomas claros de la enfermedad fueron descartadas porque sus ecografías no mostraban quistes ováricos. Por otro, pacientes sin ninguna alteración hormonal fueron erróneamente diagnosticadas simplemente por presentar múltiples folículos en los ovarios, una característica que puede ser completamente normal.

El consenso internacional, que ha reunido a endocrinólogos, ginecólogos, investigadores y grupos de pacientes de 37 países diferentes, ha determinado que el foco debe estar en las alteraciones metabólicas y hormonales, no en la apariencia de los ovarios. La nueva denominación refleja esta comprensión más profunda de la patología.

Más que un problema reproductivo

Uno de los aspectos más revolucionarios del cambio es el reconocimiento de que esta condición va mucho más allá de la salud reproductiva. Tradicionalmente clasificada como un trastorno ginecológico, la evidencia científica muestra que es fundamentalmente un trastorno metabólico y endocrino con implicaciones sistémicas que afectan a todo el organismo.

Las mujeres con esta patología presentan un riesgo significativamente elevado de desarrollar diabetes tipo 2, con probabilidades hasta tres veces superiores a la población general. También enfrentan mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, apnea del sueño y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. En España, los servicios de salud están comenzando a implementar protocolos de seguimiento multidisciplinar que abordan estos riesgos asociados.

La resistencia a la insulina, presente en aproximadamente el 70% de las pacientes, se ha identificado como uno de los mecanismos centrales de la enfermedad. Este hallazgo ha transformado las estrategias terapéuticas, incorporando tratamientos que antes se reservaban exclusivamente para la diabetes.

Impacto en el diagnóstico y tratamiento

El cambio de nomenclatura viene acompañado de nuevos criterios diagnósticos más precisos que consideran tres pilares fundamentales: irregularidades menstruales, exceso de andrógenos y alteraciones metabólicas. La presencia de quistes ováricos pasa a ser un criterio secundario y no determinante.

Para las pacientes ya diagnosticadas, esto significa una reevaluación de su condición bajo parámetros más completos. En el sistema sanitario español, se espera que los protocolos se actualicen progresivamente a lo largo de 2025, con formación específica para profesionales de atención primaria, quienes suelen ser el primer punto de contacto de las pacientes.

Los tratamientos también evolucionan. Más allá de los anticonceptivos hormonales tradicionalmente prescritos, las nuevas guías priorizan intervenciones sobre el estilo de vida, medicación para la resistencia a la insulina y abordajes personalizados según el perfil metabólico de cada paciente.

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Este movimiento se enmarca en una tendencia más amplia de revisión de nomenclaturas médicas obsoletas. Similar a como ocurrió con el "síndrome metabólico" o la evolución del término "diabetes mellitus", la comunidad científica reconoce cada vez más que los nombres de las enfermedades influyen directamente en cómo son percibidas, investigadas y tratadas.

Para las más de un millón de españolas afectadas, el cambio representa esperanza renovada: la promesa de diagnósticos más tempranos, tratamientos más efectivos y, sobre todo, una comprensión médica y social más acorde con la realidad de su condición.