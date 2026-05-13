La vacuna contra el hantavirus existe pero no sirve para el contagio persona a persona

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

Si la vacuna contra el covid se desarrolló en tiempo récord con la tecnología del ARN mensajero (ARNm), la del hantavirus va a otro ritmo. Pero está en marcha. Ya hay una, creada en Corea en los años noventa 1990, y utilizada por el Gobierno coreano, pero tiene baja eficacia inmunitaria y resulta inútil contra la variante que ataca los pulmones, como la cepa 'Andes' del MV Hondius. Su uso no está autorizado en Europa, según la Sociedad Española de Inmunología. No se han registrado casos letales en España, pero sí se han documentado casos anteriores a los del crucero, pero de cepas transmitidas por roedores. En 1994 fue el de "una mujer de 82 años que presentaba un cuadro pseudogripal con fiebre, dolor lumbar, vómitos, hemorragias, insuficiencia renal aguda, alteraciones hidroelectrolíticas, distrés respiratorio, hipotensión y shock", indica un estudio de la Universidad de Alcalá, titulado '¿Un nuevo caso de enfermedad por hantavirus en España?', publicado en Revista Clínica Española en 2002, cuando se estudió el caso de "un varón de 69 años", que dio positivo. Los autores recordaban entonces que el "interés por el diagnóstico de las infecciones por hantavirus comenzó en 1993".

Aunque hace más de 30 años se confirmó esa "presencia de la infección en nuestro país" y que "existen los roedores que constituyen el reservorio de la infección y se ha demostrado que algunos de ellos están infectados", no ha sido un problema grave de salud pública. La situación es similar para los países europeos y Norteamérica, con presencia de cepas sin apenas letalidad. Por tanto, no había, realmente, incentivos económicos para las farmacéuticas, pero el brote del crucero, que involucró a más de veinte naciones y revivió el temor por la pandemia de covid, sirvió para que las farmacéuticas dieran un impulso a sus respectivas investigaciones de vacunas contra virus.

El continente más afectado es Asia, sobre todo China, donde se produjeron más de millón y medio de casos en medio siglo, con casi 46.500 muertes, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Mientras que en Corea del Sur (país del que sale el nombre del virus, por el río Hantan) ocurren unas diez muertes anuales, a partir de unos 400 casos, según su ministerio de Salud (KDCA). En este país se comenzó a investigar la vacuna, y hace dos años la Universidad de Corea se asoció con la farmacéutica Moderna para desarrollar una vacuna contra el hantavirus basada en ARN mensajero, como la del covid. El Centro de Innovación en Vacunas de la universidad coreana la llamó "colaboración integral con la farmacéutica global" en julio de 2024. En ese país se busca frenar la fiebre hemorrágica que afecta a jóvenes de 20 a 30 años que hacen el servicio militar, según la Universidad de Corea.

Ahora, con Moderna, quieren hallar "una nueva vacuna eficaz contra una gama más amplia de cepas de hantavirus". Especializada en el desarrollo de "medicamentos de ARNm" que "estimulan al sistema inmunitario", como se describen, Moderna diseñó la vacuna contra el covid en pocas semanas y antes de un año, a partir de conocer la secuencia del virus, había sido aprobada para humanos, en diciembre de 2020. Pero en el caso del hantavirus la urgencia es otra, hasta ahora.

El interés de Moderna, que ratificó esta semana su línea de investigación, lo que hizo que subiera en bolsa hasta cinco puntos, comenzó en septiembre de 2023, cuando tuvo un primer acercamiento "de investigación" con la Universidad de Corea. "El Centro de Innovación de Vacunas proporcionó a Moderna información sobre la secuencia del antígeno del hantavirus, y Moderna proporcionó material de ARNm derivado de dicha información".

En la actualidad, "estos esfuerzos aún se encuentran en sus primeras etapas y continúan en desarrollo", declaró Moderna después del caso del crucero, sobre esa fase preclínica en que está las investigación. En paralelo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) solicitó que los "desarrolladores de medicamentos" prioricen la investigación del hantavirus y puso al Grupo de Trabajo de Emergencias (ETF) a "mapear" a estos centros, incluyendo a las farmacéuticas como Moderna, "especialmente de antivirales, anticuerpos monoclonales y vacunas contra los hantavirus". La EMA dice que está "preparada para apoyar el desarrollo y la evaluación regulatoria de vacunas y terapias contra los hantavirus". Si sucediera, aunque es un escenario descartado por la OMS, los científicos coreanos trabajan en un proyecto de "desarrollo rápido" para desarrollar vacunas en 200 días "tras el inicio de una pandemia". Y las farmacéuticas están en la carrera por el antídoto d un virus que asustó al planeta.