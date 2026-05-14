¿Qué ocurrió tal día como hoy, 14 de mayo?

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Un 14 de mayo de 2011, hace 15 años, era arrestado en Nueva York Dominique Strauss-Kahn, entonces gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusado de asalto sexual contra una camarera, cargo del que posteriormente fue exonerado.

También un 14 de mayo, el físico e inventor italiano Marconi realizó la primera transmisión de radio de la historia (1897); David Ben Gurión proclamó en Tel Aviv el Estado de Israel (1948); Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia contrajeron matrimonio en Atenas (1962); y en España, don Juan de Borbón renunció a sus derechos a la Corona (1977).

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1643.- Luis XIV es proclamado rey de Francia.

1796.- El niño James Phipps, de 8 años, se convierte en el primer ser humano en recibir la vacuna contra la viruela, desarrollada por el médico británico Edward Jenner.

1897.- El físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia.

1925.- Publicación en Estados Unidos de la novela 'Mrs. Dalloway', de Virginia Woolf.

1948.- Tras concluir el mandato británico en Palestina, David Ben Gurión proclama, en Tel Aviv, el Estado de Israel.

1955.- Como réplica a la OTAN, ocho países de la Europa del Este (URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la RD Alemana) firman el Pacto de Varsovia.

1956.- Sale a la venta el primer número del cómic ‘Capitán Trueno’, del escritor y guionista Víctor Mora.

1962.- Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia.

1977.- Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, renuncia a sus derechos a la Corona de España y a la titularidad de la Casa Real.

1980.- Martín Zabaleta se convierte en el primer español en coronar la cima del Everest.

1989.- Carlos Menem, candidato del Frente Justicialista de Unidad Popular, gana por mayoría absoluta las elecciones presidenciales argentinas.

1991.- El Banco Central y el Hispano Americano anuncian su fusión en una sola entidad que se llamaría Banco Central Hispanoamericano.

2011.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, es arrestado en Nueva York acusado de asalto sexual contra una camarera, cargo del que posteriormente fue exonerado.

2017.- Emmanuel Macron asume por primera vez la presidencia de Francia.

2018.- La OMS lanza un programa para eliminar las grasas trans de la cadena alimentaria para finales de 2023.

- El diputado independentista Joaquim Torra es investido presidente de Cataluña.

2022.- Alfonso Rueda jura su cargo como presidente de la Xunta de Galicia tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo, que dejó esta responsabilidad para centrarse en el liderazgo nacional del PP.

2023.- Volodimir Zelenski recibe el Premio Carlomagno, otorgado a él y al pueblo de Ucrania.

2025.- El escritor español Eduardo Mendoza gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

NACIMIENTOS

1893.- Louis Verneuil, comediógrafo francés.

1907.- Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo y cardenal español.

1914.- Alfonso García-Valdecasas, catedrático y académico español.

1922.- Franjo Tudjman, político croata.

1943.- José Manuel Ibar, Urtain, boxeador español.

1944.- George Lucas, director y productor de cine estadounidense.

1950.- Adolfo Domínguez, diseñador de moda y empresario español.

1952.- Fernando Checa Cremades, historiador español.

- David Byrne, cantante escocés, líder del grupo Talking Heads.

1954.- Carlos Marquerie, director de teatro español.

1957.- Marino Lejarreta, ciclista español.

1962.- Ferran Adrià, cocinero español.

1969.- Cate Blanchett, actriz australiana.

1971.- Sofia Coppola, directora de cine estadounidense.

1984.- Mark Zuckerberg, programador y empresario estadounidense, fundador de Facebook.

DEFUNCIONES

1643.- Luis XIII, rey de Francia.

1986.- David Hearst, magnate de la prensa de Estados Unidos.

1987.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1991.- José María Rodero, actor español.

1998.- Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.

2004.- Jesús Gil y Gil, empresario y político español, presidente del Atlético de Madrid.

2012.- Antonio Amaya, bailarín y cantante español.

2015.- B.B.King, músico estadounidense.

2017.- Germán Yanke, periodista español.

2018.- Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense.

2023.- Ferran Olivella, futbolista español.