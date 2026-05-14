1.170 mensajes racistas al día en las redes sociales

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado 105.911 mensajes racistas y xenófobos en redes sociales durante el primer trimestre del año, con un promedio diario de 1.170 contenidos de odio, de los cuales han sido retirados por las plataformas el 55 %.

La mayoría de los contenidos estaban dirigidos contra las personas del norte de África y musulmanas, según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende el observatorio, en un comunicado.

Uno de los episodios que ha desencadenado más mensajes de este tipo ha sido la elaboración del real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes, con contenidos que presentan a los migrantes como una amenaza económica, social y de seguridad dirigidos a personas musulmanas y latinoamericanas.

El fútbol en las redes

Oberaxe destaca que el discurso de odio en el contexto del deporte, particularmente en el fútbol, ha crecido un 9 % respecto al trimestre anterior y representa el 16 % del total del contenido analizado.

El fútbol, en su categoría masculina, es reconocido como «un espacio significativo para la expresión de narrativas xenófobas y racistas en redes sociales", con las personas del norte de África como el principal grupo diana (61 %). La Copa Africana de Naciones y su retransmisión y las celebraciones de distintas aficiones en ciudades españolas generaron un aumento de mensajes hostiles vinculados al origen racial o étnico de jugadores y seguidores, señala el comunicado. Se han registrado ataques dirigidos a figuras individuales, como Lamine Yamal y Vinícius Júnior, que «pretenden orientar una narrativa que refleje tensiones sociales más amplias» y, en este contexto, el fútbol se ha convertido en «un espacio de alta visibilidad mediática para la activación y amplificación de relatos racistas y xenófobos». Durante el primer trimestre del año, las plataformas han retirado el 55 % de los contenidos reportados, 4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, aunque en el pasado mes de marzo esta tasa ha aumentado hasta el 62 %.

TikTok es la plataforma con la tasa de retirada más alta (86 %), seguida de X (75 %), Instagram (42 %), Facebook (38 %) y YouTube (16 %). Un 46 % de los mensajes degradaban a las personas a las que iban dirigidos.