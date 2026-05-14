Última hora: el Gobierno lanza una campaña masiva contra una práctica 'prohibida' que afecta a miles de trabajadoras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo ha iniciado una campaña de control que podría cambiar radicalmente el funcionamiento de numerosas plataformas digitales en España. La decisión, anunciada durante un acto institucional en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, afecta directamente a un colectivo de más de 351.000 trabajadoras, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha calificado la situación como "muy grave" y ha advertido que se desplegará el imperio de la ley contra aquellas empresas que incumplan la normativa vigente. La prohibición a la que se refiere la ministra forma parte de la legislación española de empleo, aunque hasta ahora no se había ejecutado una campaña específica de control y sanción.

La normativa española establece con claridad que está prohibido cobrar por los servicios de intermediación en la contratación de empleadas del hogar. Sin embargo, diversas plataformas digitales estarían vulnerando esta disposición legal, cobrando comisiones tanto a las trabajadoras como a las familias empleadoras por facilitar el contacto entre ambas partes.

Características del sector en España

El Régimen Especial de Empleados del Hogar cuenta actualmente con 351.065 personas afiliadas a la Seguridad Social, una cifra que refleja la importancia económica y social de este sector. Del total de trabajadoras, el 96% son mujeres, lo que evidencia la marcada feminización de esta actividad laboral en el país.

Los datos demográficos resultan especialmente reveladores: el 83% de las empleadas del hogar tienen más de 40 años, lo que convierte a este colectivo en un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista laboral. El salario medio se sitúa en 1.138,4 euros mensuales, una cantidad que en muchos casos representa el único ingreso económico de estas trabajadoras y sus familias.

Esta estructura salarial y demográfica explica por qué el cobro de comisiones por intermediación resulta especialmente gravoso para este colectivo. Muchas de estas trabajadoras no pueden permitirse pagar tarifas adicionales por acceder a oportunidades laborales, lo que convierte la práctica denunciada en un obstáculo significativo para su empleabilidad.

Competencia desleal y marco legal

La ministra de Trabajo ha denunciado que las plataformas que cobran por intermediación realizan competencia desleal frente a otras empresas que sí respetan la legalidad vigente. Según sus declaraciones, lo habitual y legal es que estos servicios de intermediación funcionen bajo el principio de absoluta gratuidad.

El marco normativo español contempla que los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación autorizadas no pueden cobrar cantidad alguna a las personas trabajadoras por sus servicios. Esta prohibición pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y evitar que la búsqueda de trabajo se convierta en una carga económica adicional para quienes necesitan encontrar un empleo.

La campaña anunciada incluirá actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para verificar el cumplimiento de la normativa. Las empresas que resulten sancionadas podrían enfrentarse a multas significativas y la suspensión de su actividad, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas.

Nuevos recursos de formación y protección

Coincidiendo con el anuncio de la campaña, el Ministerio de Trabajo ha presentado una batería de recursos específicos para las empleadas del hogar. Entre ellos destacan cursos online de formación en prevención de riesgos laborales adaptados a las particularidades de este sector, que presenta características muy diferentes a otros ámbitos laborales.

El trabajo en hogares particulares implica riesgos específicos que hasta ahora no habían sido suficientemente abordados desde las políticas públicas. Las trabajadoras se enfrentan a situaciones de aislamiento, exposición a productos químicos de limpieza, manipulación de cargas y, en algunos casos, situaciones de acoso o violencia laboral que resultan difíciles de detectar y denunciar.

Para abordar esta última problemática, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con el Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo, ha elaborado un protocolo específico contra la violencia y el acoso. Este documento incluye ejemplos prácticos para identificar situaciones problemáticas, medidas preventivas y orientación sobre cómo proceder ante casos de acoso en el ámbito laboral.

Acceso a información y recursos

Desde el jueves, las empleadas del hogar pueden acceder a través de un apartado web específico en la página del Ministerio de Trabajo a todos los recursos diseñados para este colectivo. La plataforma centraliza información sobre derechos laborales, formación, protocolos de actuación y canales de denuncia.

La vicepresidenta segunda ha enfatizado que el objetivo es garantizar que ninguna trabajadora acuda a su empleo con miedo o vea deteriorado su estado de salud como consecuencia de las condiciones laborales. Esta declaración de intenciones se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para mejorar las condiciones del sector del empleo del hogar.

Plataformas digitales y economía colaborativa

El auge de las plataformas digitales ha transformado radicalmente la forma en que se intermedian servicios en España. En el caso del empleo del hogar, estas aplicaciones ofrecen aparentes ventajas como la rapidez en la conexión entre oferta y demanda, sistemas de valoración y facilidades en la gestión administrativa.

Sin embargo, este modelo de negocio ha generado importantes controversias sobre su encaje legal en diferentes sectores económicos. La cuestión de las comisiones cobradas por intermediación ha sido objeto de debate en ámbitos como el transporte de pasajeros o el reparto de comida, y ahora alcanza también al empleo del hogar.

La campaña anunciada por el Ministerio de Trabajo plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará la economía de plataformas en este sector específico. Las empresas afectadas deberán replantear sus modelos de negocio para adaptarse a la legalidad vigente, lo que podría implicar cambios significativos en su funcionamiento o incluso el cese de sus operaciones en España.