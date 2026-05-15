¿Qué ocurrió tal día como hoy, 15 de mayo?

La manifestación del 15M a su llegada a la Puerta del Sol.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un 15 de mayo de 2011, hace hoy 15 años, varios miles de personas pedían en Madrid un cambio político y social, en lo que fue el germen del movimiento 15M.

También un día como hoy, el papa León XIII publicó su ‘Rerum Novarum’, la primera encíclica social de la Iglesia católica (1891), y China hacía historia al posar un vehículo en Marte en su primera misión al planeta rojo (2021).

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Día Internacional de las Familias

Día Internacional de la Objeción de Conciencia

1811.- Paraguay se independiza de España, siendo el primer país sudamericano en lograrlo.

1820.- Finaliza el Congreso de Viena convocado por las monarquías absolutistas para sofocar los movimientos liberales de Europa.

1891.- El papa León XIII publica su ‘Rerum Novarum’, la primera encíclica social de la Iglesia católica.

1896.- Tiene lugar en Madrid la primera proyección cinematográfica de la que se tiene noticia en España.

1902.- Finaliza el primer campeonato de la Copa del Rey de fútbol, con el triunfo del Vizcaya frente al Barcelona (2-1).

1918.- Primer correo postal aéreo, entre Washington y New York.

1935.- Inauguración del Metro de Moscú, con una primera línea de apenas 11 kilómetros.

- El ciclista belga Gustaaf Deloor se adjudica la primera edición de la Vuelta Ciclista a España.

1940.- Se ponen a la venta en Nueva York las primeras medias de nailon.

1943.- Disolución del Komintern o Internacional Comunista, que agrupaba a los partidos de comunistas de distintos países.

1957.- Gran Bretaña detona su primera bomba de hidrógeno en la isla Malden, en el Pacífico.

1959.- La película ‘Nazarín’, de Luis Buñuel, es premiada en el Festival de Cannes.

1974.- Tito es elegido presidente vitalicio de Yugoslavia.

1988.- La URSS empieza la retirada de Afganistán tras ocho años de ocupación.

1989.- El ciclista español Perico Delgado gana por segunda y última vez la Vuelta a España.

1991.- Edith Cresson es designada jefa de Gobierno en Francia, convirtiéndose en la primera mujer que llega al cargo en ese país y la única hasta Elisabeth Borne en 2022.

1992.- El presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, y el líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2006.- Estados Unidos retira a Libia de su lista de naciones terroristas y restablece relaciones diplomáticas plenas, por primera vez desde hace 25 años.

2011.- Varios miles de personas piden en Madrid un cambio político y social en lo que sería el germen del movimiento 15M.

2013.- Científicos estadounidenses obtienen células madre por clonación, informa la revista especializada Cell.

2021.- China hace historia al posar un vehículo en Marte, en su primera misión al planeta rojo.

2024.- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resulta herido grave tras ser tiroteado frente a un centro comunitario cultural en la ciudad de Handlova.

NACIMIENTOS

1773.- Klemens Metternich, diplomático y estadista alemán.

1859.- Pierre Curie, científico francés, Premio Nobel de Física en 1903.

1905.- Joseph Cotten, actor estadounidense.

1909.- James Mason, actor británico.

1915.- Paul Samuelson, economista estadounidense.

1923.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

1929.- Juanjo Menéndez, actor español.

1937.- Madeleine Albright, diplomática y secretaria de Estado de EE. UU..

1950.- Ana Bueno de la Peña, Ana Rossetti, escritora española.

1953.- Mike Oldfield, músico británico.

1955.- José Miguel Monzón Navarro, El Gran Wyoming, presentador de televisión, humorista y actor español.

1987.- Andy Murray, tenista británico.

DEFUNCIONES

1886.- Emily Dickinson, poetisa estadounidense.

1967.- Edward Hopper, pintor estadounidense.

1986.- Elio De Angelis, piloto italiano de Fórmula 1.

1994.- Gilbert Roland, actor mexicano.

1997.- Gastón Baquero, poeta y escritor cubano.

2003.- ‘Rik’ Van Steenbergen, ciclista belga.

2004.- Narciso Ibáñez Menta, guionista y realizador de cine español.

2008.- Willis E.Lamb, físico estadounidense, Premio Nobel de Física en 1955.

2010.- John Sheperd-Barron, inventor escocés del cajero automático.

2012.- Carlos Fuentes, escritor mexicano.

2014.- Jean-Luc Dehaene, político belga.

2020.- Juan Genovés, artista español.