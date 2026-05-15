El hantavirus da una tregua con negativos

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La crisis sanitaria del hantavirus parece dar una tregua, quizá definitiva, no solo en España, sino en el conjunto de los países afectados con pasajeros en el crucero MV Hondius, donde a finales de abril se produjo un brote de esta enfermedad. Los contactos estrechos de los contagiados dan negativo en las pruebas y las medidas de aislamiento se relajan ante la reducción del riesgo de que se produzcan más infecciones.

En España, el Ministerio de Sanidad informó este jueves de que que los trece contactos que guardan cuarentena por el hantavirus en el Hospital Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones, permanecer en las zonas comunes y recibir visitas a partir del próximo lunes si la PCR que se les realizará el domingo resulta negativa. Mientras, el paciente ingresado en este centro con hantavirus, que tiene 70 años, se encuentra estable y «evoluciona favorablemente", según confirmó la ministra Mónica García.

Además, los contactos de Alicante y Barcelona también podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez se confirme el resultado negativo de la PCR que se les realizará al cumplirse siete días desde su ingreso, de acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública. «Con todas las cautelas, todo son buenas noticias", indicó este jueves García, que presidió en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. En principio, los trece aislados en el Gómez Ulla, a los que se les realizará una prueba semanal, deberán permanecer en el centro sanitario durante 28 días y si en ese tiempo, todas las PCR son negativas, los técnicos estudiarán si el resto de la cuarentena, hasta el 21 de junio, fecha en la que se prevé el final del aislamiento, la pueden pasar en casa. García relató que el miércoles, representantes del Ministerio se comunicaron con los ingresados para trasladarles de primera mano los próximos pasos de su situación sanitaria. Los pacientes españoles realizarán la cuarentena en el hospital durante 28 días y los técnicos estudiarán si el resto la pueden hacer en casa.