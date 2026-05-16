¿Qué ocurrió tal día como hoy, 16 de mayo?

Retrato de Julio Anguita, excoordinador federal de Izquierda Unida durante una entrevista en Córdoba.

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Un 16 de mayo de 2011, hace hoy 15 años, la UE aprobó un rescate de 78.000 millones de euros a Portugal para hacer frente a su crisis de deuda, y el transbordador Endeavour despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en su última misión al espacio.

Además, un 16 de mayo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregó sus primeros premios Óscar (1929) y la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en culminar la cumbre del Everest (1975).

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Día Internacional de la Luz

Día Internacional de la Convivencia en Paz

Día Internacional de los Celíacos

Día Mundial del Heavy Metal

Día Mundial del Whisky (tercer sábado de mayo).

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1509.- Zarpa del puerto de Cartagena la escuadra que, al mando del cardenal Cisneros, habría de conquistar Orán (actual Argelia).

1850.- Botan en Toulon (Francia) el primer buque de guerra de vapor, llamado ‘Napoleón’.

1920.- El papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco, heroína francesa.

1929.- En Hollywood (California, EE. UU.), la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Óscar, dotados con una estatuilla bañada en oro, llamada después ‘Óscar’.

1974.- Helmut Schmidt jura su cargo como canciller de la RFA.

1975.- La japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue.

1984.- Termina el proceso de liquidación de la prensa del Estado con el cierre del diario madrileño Pueblo y la adjudicación de los diarios Alerta (Santander) y Baleares (Palma de Mallorca) a sendas empresas privadas.

1986.- La OTAN aprueba el plan de Washington para producir nuevas armas químicas tras 17 años de interrupción.

1989.- China y la URSS se reconcilian tras 30 años de antagonismo.

1990.- El primer ministro electo húngaro, Joszef Antall, presenta en Budapest el primer Gobierno democrático en cuatro décadas.

1993.- Suleimán Demirel es elegido noveno presidente de Turquía.

1997.- El presidente de Zaire, Mobuto Sese Seko, abandona el poder tras más de 30 años de dictadura.

2000.- Terra, filial de Telefónica para Internet, compra el portal estadounidense Lycos por 12.500 millones de dólares.

2002.- Bélgica se convierte en el segundo país que despenaliza la eutanasia tras Holanda.

- Se estrena la película 'Star Wars Episode II: Attack of the Clones' en Estados Unidos.

2003.- Varios atentados islamistas en Casablanca (Marruecos) causan 45 muertos.

2005.- Unos 15.000 campesinos toman Brasilia para recordar al presidente Lula su promesa electoral de conceder títulos de propiedad sobre la tierra a 14.000 familias.

2007.- Jacques Chirac traspasa la Presidencia de Francia a Nicolas Sarkozy tras 12 años en el poder.

2009.- Cuatro mujeres son elegidas diputadas en Kuwait por primera vez en la historia.

2011.- Crisis financiera: la UE aprueba un rescate de 78.000 millones de euros para Portugal y exige esfuerzos a Grecia.

- El transbordador Endeavour despega rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en su última misión al espacio.

2013.- La Wikipedia en español alcanza el primer millón de artículos publicados.

2019.- Detenido en Francia el histórico dirigente de ETA etarra Josu Ternera.

2024.- El Dow Jones, el principal índice de la bolsa de Wall Street, supera los 40.000 puntos por primera vez en la historia.

2025.- El atacante de Salman Rushdie es condenado a 25 años de cárcel por intento de asesinato.

NACIMIENTOS

1917.- Juan Rulfo, escritor mexicano.

1905.- Henry Fonda, actor estadounidense.

1906.- Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano.

1923.- Merton Miller, economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1990.

1951.- Christian Lacroix, modisto y diseñador francés.

1953.- Pierce Brosnan, actor irlandés.

1955.- Debra Winger, actriz estadounidense.

1966.- Janet Jackson, cantante estadounidense.

1970.- Gabriela Sabatini, tenista argentina.

1974.- Laura Pausini, cantante italiana.

1986.- Megan Fox, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1567.- Juan Bautista de Toledo, arquitecto español, proyectó y dirigió hasta su muerte las obras del Monasterio de El Escorial.

1696.- Mariana de Austria, regente de España.

1990.- Fernando Claudín, teórico marxista español.

- Sammy Davis Jr., cantante y actor estadounidense.

1995.- Lola Flores, la Faraona, cantante y actriz española.

2007.- Mary Douglas, antropóloga británica.

2010.- Alfonso Escámez, banquero español.

2020.- Julio Anguita, político español.

2024.- Dabney Coleman, actor estadounidense.