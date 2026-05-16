¿Qué ocurrió tal día como hoy, 16 de mayo?
En 2020, muere Julio Anguita, político español
Un 16 de mayo de 2011, hace hoy 15 años, la UE aprobó un rescate de 78.000 millones de euros a Portugal para hacer frente a su crisis de deuda, y el transbordador Endeavour despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en su última misión al espacio.
Además, un 16 de mayo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregó sus primeros premios Óscar (1929) y la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en culminar la cumbre del Everest (1975).
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Día Internacional de la Luz
Día Internacional de la Convivencia en Paz
Día Internacional de los Celíacos
Día Mundial del Heavy Metal
Día Mundial del Whisky (tercer sábado de mayo).
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1509.- Zarpa del puerto de Cartagena la escuadra que, al mando del cardenal Cisneros, habría de conquistar Orán (actual Argelia).
1850.- Botan en Toulon (Francia) el primer buque de guerra de vapor, llamado ‘Napoleón’.
1920.- El papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco, heroína francesa.
1929.- En Hollywood (California, EE. UU.), la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Óscar, dotados con una estatuilla bañada en oro, llamada después ‘Óscar’.
1974.- Helmut Schmidt jura su cargo como canciller de la RFA.
1975.- La japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue.
1984.- Termina el proceso de liquidación de la prensa del Estado con el cierre del diario madrileño Pueblo y la adjudicación de los diarios Alerta (Santander) y Baleares (Palma de Mallorca) a sendas empresas privadas.
1986.- La OTAN aprueba el plan de Washington para producir nuevas armas químicas tras 17 años de interrupción.
1989.- China y la URSS se reconcilian tras 30 años de antagonismo.
1990.- El primer ministro electo húngaro, Joszef Antall, presenta en Budapest el primer Gobierno democrático en cuatro décadas.
1993.- Suleimán Demirel es elegido noveno presidente de Turquía.
1997.- El presidente de Zaire, Mobuto Sese Seko, abandona el poder tras más de 30 años de dictadura.
2000.- Terra, filial de Telefónica para Internet, compra el portal estadounidense Lycos por 12.500 millones de dólares.
2002.- Bélgica se convierte en el segundo país que despenaliza la eutanasia tras Holanda.
- Se estrena la película 'Star Wars Episode II: Attack of the Clones' en Estados Unidos.
2003.- Varios atentados islamistas en Casablanca (Marruecos) causan 45 muertos.
2005.- Unos 15.000 campesinos toman Brasilia para recordar al presidente Lula su promesa electoral de conceder títulos de propiedad sobre la tierra a 14.000 familias.
2007.- Jacques Chirac traspasa la Presidencia de Francia a Nicolas Sarkozy tras 12 años en el poder.
2009.- Cuatro mujeres son elegidas diputadas en Kuwait por primera vez en la historia.
2011.- Crisis financiera: la UE aprueba un rescate de 78.000 millones de euros para Portugal y exige esfuerzos a Grecia.
- El transbordador Endeavour despega rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en su última misión al espacio.
2013.- La Wikipedia en español alcanza el primer millón de artículos publicados.
2019.- Detenido en Francia el histórico dirigente de ETA etarra Josu Ternera.
2024.- El Dow Jones, el principal índice de la bolsa de Wall Street, supera los 40.000 puntos por primera vez en la historia.
2025.- El atacante de Salman Rushdie es condenado a 25 años de cárcel por intento de asesinato.
NACIMIENTOS
1917.- Juan Rulfo, escritor mexicano.
1905.- Henry Fonda, actor estadounidense.
1906.- Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano.
1923.- Merton Miller, economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1990.
1951.- Christian Lacroix, modisto y diseñador francés.
1953.- Pierce Brosnan, actor irlandés.
1955.- Debra Winger, actriz estadounidense.
1966.- Janet Jackson, cantante estadounidense.
1970.- Gabriela Sabatini, tenista argentina.
1974.- Laura Pausini, cantante italiana.
1986.- Megan Fox, actriz estadounidense.
DEFUNCIONES
1567.- Juan Bautista de Toledo, arquitecto español, proyectó y dirigió hasta su muerte las obras del Monasterio de El Escorial.
1696.- Mariana de Austria, regente de España.
1990.- Fernando Claudín, teórico marxista español.
- Sammy Davis Jr., cantante y actor estadounidense.
1995.- Lola Flores, la Faraona, cantante y actriz española.
2007.- Mary Douglas, antropóloga británica.
2010.- Alfonso Escámez, banquero español.
2020.- Julio Anguita, político español.
2024.- Dabney Coleman, actor estadounidense.