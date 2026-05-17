Incibe ayuda a una persona que descubre mensajes sexuales de un monitor ‘scout’ a un menor

La actual sede del Incibe crecerá no sólo con la segunda torre ya en marcha, sino con la tercera incialmente prevista.virginia morán

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La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una monitora de un grupo ‘scout’ que había descubierto mensajes sexuales de un compañero con un menor de edad.

La mujer contactó con el teléfono confidencial y gratuito tras recibir una grabación que recogía dicha conversación, mantenida a través de la red social Instagram. Esta conversación era de carácter sexual explícito e incluía el envío de imágenes íntimas por parte del adulto y solicitud de material similar al menor, al tiempo que se planteaba la posibilidad de un encuentro presencial.

La monitora también comentó que el compañero implicado trabajaba habitualmente con menores dentro del grupo ‘scout’, lo que aumentaba su preocupación y nerviosismo. Por este motivo, ella ya había trasladado lo sucedido al coordinador del grupo, dado que estaba prevista una actividad en la que el monitor iba a participar, pero temía que no se tomaran las medidas adecuadas.

Ante esta situación, la mujer decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para orientarse sobre cómo actuar. Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, intentaron tranquilizarla y validar su esfuerzo, reconociendo la complejidad emocional y operativa de la situación.

Los profesionales de Incibe le explicaron que debía informar a la víctima de que debía cortar la comunicación, bloquear y reportar en las plataformas al usuario, además de facilitarle información sobre nuestro servicio por si lo requiriese.

De igual forma, le comentaron que debería recopilar todas las evidencias disponibles, valorar interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informar a los responsables del entorno laboral del adulto implicado para valorar medidas preventivas y disciplinares y trasladar pautas de intervención entre los menores del entorno, en caso de que alguno haya estado expuesto a situaciones similares, reforzando la necesidad de acudir a un adulto de confianza. Finalmente, le facilitaron información sobre las dos líneas existentes para reportar y solicitar la retirada de contenido ‘Casi’ (Contenido de Abuso Sexual Infantil), ‘Hotline’ y ‘Canal prioritario’.