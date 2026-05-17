El teatro muestra su cara diversa

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El arte es inclusivo. Una adaptación del cuento de Lewis Carrol, Alicia en el País de las Mavarillas, convierte el escenario en uno de los más inclusivos y premiados del panorama teatral. Diecinueve actores y actrices con discapacidad intelectual (de los 22 con los que cuenta la compañía) represetaron este sábado Exacticamente diversa»de la mano de la compañía inclusiva Ezezagunok Antzerki Elkartea, dirigida por Miren Echeverría y Luisma Moreno y de Soltra Group. Desde la primera obra que representaron hace veinte años con doce artista, de los que siete siguen con la compañía, han llevado por todos los mejores escenarios de España diez obras diferentes y han ganado 14 premios, el último el MAX Aficionado o de carácter social 2026, en la modalidad de aficionado, uno de los más codiciados del mundo del teatro.