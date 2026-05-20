Francisco Viñuela, treinta años de diácono en León: "Era agnóstico, estoy casado, la vocación fue tardía y sirvo en tres parroquias"

Francisco Viñuela, en un oficio religioso en la iglesia de Antimio de Arriba. Francisco Viñuela está casado y tiene tres hijas.ángelopez ÁNGELOPEZ

Son casi sacerdotes, están casados y tienen hijos y nietos, y ofician algunos sacramentos en las iglesias. Pueden celebrar bodas, bautizos y funerales, pero les está vetada la consagración y la confesión. La caída de las vocaciones en la Iglesia remonta con los seglares, que se incorporan como diáconos, figura que va en aumento. Hace veintinueve años que Francisco Viñuela (69 años) se ordenó diácono en la Diócesis de León en 1997, con 40 años, cuando el Concilio Vaticano II decidió la instauración de esta ordenación arraigada en los orígenes de la Iglesia, un paso más atrás que la del sacerdocio. Fue el primero y durante 18 años el único, pero ahora ya son cinco más y otros siete están en los cursos de formación.

—¿Tenía usted vocación religiosa antes de casarse?

—¡Ni mucho menos! Me casé con María de las Mercedes en el año 1977, éramos muy jovencitos, Yo tenía 20 años y ella 21. Nos casamos en la la Iglesia de San Juan y San Pedro en Renueva. Tenemos tres hijas y tres nietos.

—¿En qué momento se despertó su vocación?

—Ha sido un proceso, como en todas las vocaciones. Es como cuando el amor llega con un flechazo. Hay flechazos que son tempranos y otros, sin embargo, van madurando con el tiempo. Cuando tuvimos a nuestra primera hija en el año 78, Merce me dijo que teníamos que educarla en la fe y para eso teníamos que acompañarla a misa, llevarla a catequesis, y todo lo demás. Poco a poco empecé a acompañarla, escuchaba las homilías y las celebraciones de los sacramentos y mi vocación fue naciendo y madurando con el tiempo, hasta terminar en la ordenación.

Francisco Viñuela, junto a la iglesia de Antimio de ArribaÁngelopez

—¿Entonces usted no iba a misa antes de casarse?

—No, yo cuando me casé no iba a misa.

—¿Su mujer era más religiosa?

—Ella era más religiosa. Yo era agnóstico.

—De ser agnóstico a ordenarse diácono. ¿Cómo vivió ese proceso?

—El proceso se hace durante la vida en pareja, con el sacramento del matrimonio, cuando comenzamos nuestra vida en común. Este mes hemos hecho 49 años de casados. Mercedes participaba con frecuencia en las misas dominicales y al tener a nuestra hija me involucró a mí en la eucaristía dominical. Ese contacto hizo que mi fe creciera poco a poco hasta que tomé la decisión de la ordenación como diácono porque vi que el Señor me llamaba y me pedía algo más en mi vida. Me fui integrando poco a poco en la parroquia, con el grupo de Cáritas, el grupo de catequesis, hasta concluir ya el procesoen el año 97, cuando recibí me ordené. Fue un proceso prácticamente de 20 años. En realidad, toda la vida se va madurando.

—¿Y cuando su mujer le pidió que se involucrara en la educación de su hija en la fe, le dijo que sí a la primera?

—En realidad no. Fui reticente al principio. Un hombre recién casado, joven, con 22 años, pues tiraba más ir a jugar al fútbol con los amigos o al tenis o cualquier otra actividad antes que ir a la iglesia. Pero al final en el matrimonio se trata de compartir entre dos personas y después con los hijos. El Señor siempre nos va llamando, pero nunca nos está forzando, espera nuestros tiempos. Él no nos aprisiona ni nos mete prisa, nos da tiempo, nos espera.

—Si con 21 años hubiera hecho el proceso que hizo a los 40 ¿se hubiera ordenado sacerdote?

—Seguramente, pero eso es una hipótesis muy difícil de contestar porque la respuesta es la que se da en ese momento.

—¿Qué tuvo que hacer para prepararse para ser diácono?

—Dentro de la maduración hay un acompañamiento espiritual con un sacerdote y después la formación intelectual. Yo estudié en el Instituto de Ciencias Religiosas de León, ya desaparecido, y en el seminario por las tardes después de trabajar. Mi formación duró siete años, ya con la vocación definida porque el estudio que no termina nunca, siempre nos seguimos formando una vez que somos clérigos con una formación humana y específica para el ministerio al que uno es llamado.

—¿Esa formación es como la del sacerdocio?

—Es como la la formación profesional y la de los sacerdotes una formación universitaria. Hay diáconos que han estudiado la carrera de de teología, porque nosotros hacemos ciencias religiosas.

—¿Cuáles son sus funciones?

—La figura del diácono todavía está un poco difusa. Yo les explico a los fieles que el sacramento del orden tiene tres grados: obispos, presbíteros (sacerdotes) y diáconos. El obispo tiene la plenitud de los sacramentos. El presbítero puede ejercita todos los sacramentos menos el de la ordenación, que es privativo del obispo, y el sacramento de la confirmación, que también es privativo del obispo. Aunque el sacramento de la confirmación, con una dispensa por parte del obispo, también lo puede hacer un sacerdote. Los diáconos podemos casar y bautizar y presidimos exequias funerarias. No podemos consagrar ni confesar ni dar el sacramento de la unción, que conlleva el sacramento de la penitencia. De los siete sacramentos, nosotros realizamos dos.

—¿Qué le parecería a usted que esta misma función dentro de la Iglesia la pudieran hacer las mujeres también?

—Las mujeres están haciendo, como lo han hecho a través de toda la historia, una labor inmensa y magnífica dentro de la iglesia. De hecho, hoy en día, en muchas de nuestras 756 parroquias hay mujeres que están celebrando la palabra los domingos y atendiendo a comunidades El diaconado permanente es para varones casados, pero también los hay célibes, que no están casados ni se ni se van a casar y en el momento de la ordenación hacen el voto del celibato. En la Diócesis hay uno.

—¿Usted en qué trabaja?

—Soy autónomo, representante de comercio y sigo en activo para mejorar mi pensión.

—¿Tiene alguna compensación económica del Obispado?

—No. Solo el kilometraje si tenemos que salir de León. Los diáconos vivimos de nuestro trabajo y le dedicamos nuestro tiempo a la Iglesia y a la familia. Es así como vivimos esta dimensión.

—¿En qué parroquias ejerce?

—Antimio de Arriba, Chozas de Arriba y Chozas de Abajo. En total, unas 500 personas feligresas.

—Durante 18 años fue usted el único diácono de León. ¿Cree que aumentan las vocaciones?

—Van creciendo. Ahora se notará con la visita del Santo Padre a Madrid, con tanta gente joven y de todas las edades que se desplazar para verlo.

—¿Cómo cambió su relación de pareja cuando se nobró diácono?

—No es lo mismo vivir como agnóstico que vivir como cristiano. Fue un cambio a mejor porque afrontamos los problemas de otra manera. Como en todos los matrimonios, ha habido momentos duros, de enfados, pero se viven de otra manera para llegar a una buena concordia.