La Once entrega hoy el premio al periodismo social del Diario de León

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El Diario de León recoge hoy el galardón en la categoría de Medios de Comunicación en los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 en la categoría Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación por la serie 'Historias de Superación', que cada viernes desde hace tres años publica la sección de Sociedad de Diario de León, una apuesta editorial del periódico con el testimonio de personas corrientes elegidas por las periodistas Ana Gaitero y Carmen Tapia. El trabajo recoge las vivencias y experiencias personales, familiares o profesionales de los perfiles que muestran coraje y determinación para superar los obstáculos de la vida.

La gala se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid con la presencia del Consejero Delegado de ILUNION y Consejero General de la Once, Alejandro Oñoro Medrano.

En la gala recogerán el premio también el Corte Inglés, en la categoría de empresa, por su compromiso con la reducción de las desigualdades y la inclusión de personas con discapacidad, integrando planes y acciones específicas en sus líneas estratégicas.

En la categoría Administración Pública se reconoce a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por su apuesta por la accesibilidad en el voto de las personas con discapacidad visual, no solo mediante el voto en braille, sino reforzando la participación inclusiva en la vida democrática. En la categoría de ONG, Entidad o Asociación el premiado es el Hospital San Juan de Dios de León, por el proyecto Cartas que acompañan. La Soledad no deseada, una iniciativa de humanización que crea vínculos emocionales entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía. En la categoría Persona Física el premio es para María Jesús Fournier Calderón, reconocida por su «dedicación incondicional día y noche» a las personas que viven en la calle.