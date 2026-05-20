Trabajo impulsa un plan inédito hasta 2028: descubre si te afecta directamente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El panorama del empleo en España está a punto de experimentar cambios significativos que afectarán especialmente a determinados grupos de trabajadores. El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan que estará vigente durante los próximos cuatro años y que modificará la manera en que miles de personas buscan y encuentran trabajo en el país.

La iniciativa no responde a una medida aislada ni temporal, sino que forma parte de una estrategia integral coordinada por el SEPE que busca transformar radicalmente la forma en que se atiende a quienes buscan empleo, especialmente a aquellos que enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral.

Lo que hace singular a esta estrategia es su enfoque dirigido a colectivos específicos que, según los datos del mercado laboral español, encuentran más dificultades para conseguir un puesto de trabajo estable. Miles de millones de euros serán distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas para ejecutar programas que van mucho más allá de las tradicionales oficinas de empleo.

Colectivos prioritarios en la nueva estrategia laboral

La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, establece una lista clara de grupos prioritarios que recibirán atención preferente. Entre ellos destacan los desempleados mayores de 45 años, un colectivo que tradicionalmente ha experimentado tasas de paro de larga duración superiores a la media nacional.

Los jóvenes constituyen otro de los ejes centrales de esta política. A pesar de las mejoras en las cifras de empleo juvenil registradas en los últimos años, España continúa presentando tasas de desempleo juvenil superiores a las de la mayoría de países europeos, lo que justifica la atención específica hacia este grupo demográfico.

Los desempleados de larga duración, independientemente de su edad, también formarán parte de este grupo prioritario. Se trata de personas que llevan más de un año sin encontrar trabajo y que, según diversos estudios, enfrentan barreras adicionales relacionadas con la pérdida de competencias profesionales actualizadas y el desánimo en la búsqueda activa de empleo.

Qué incluye exactamente el plan del SEPE

Conviene aclarar que esta estrategia no contempla la creación de una nueva ayuda económica directa ni un subsidio extraordinario para desempleados. En lugar de ello, el Gobierno apuesta por programas de orientación laboral personalizados, formación profesional adaptada a las necesidades del mercado y sistemas de acompañamiento durante el proceso de búsqueda de empleo.

Las comunidades autónomas jugarán un papel fundamental en la implementación de estos programas. Cada región podrá adaptar las medidas a las particularidades de su mercado laboral, aunque siempre dentro del marco establecido por la estrategia nacional coordinada desde el SEPE. Esto permitirá, por ejemplo, que regiones con mayor peso industrial refuercen la formación en competencias técnicas, mientras que otras con economías más orientadas al turismo puedan priorizar otro tipo de capacitaciones.

Los programas de recualificación profesional cobran especial relevancia en un contexto de transformación digital acelerada. Muchos puestos de trabajo tradicionales están desapareciendo o modificándose sustancialmente, lo que obliga a los trabajadores a adquirir nuevas competencias digitales y técnicas para mantenerse empleables en el mercado actual.

El contexto demográfico que impulsa estas medidas

Detrás de esta estrategia se encuentra una realidad demográfica ineludible. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que España experimentará un envejecimiento acelerado de su población en las próximas décadas. El número de personas mayores de 65 años aumentará significativamente, mientras que la población en edad de trabajar disminuirá en términos relativos.

Este cambio demográfico tiene implicaciones directas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Diversos organismos, incluida la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Instituto Santalucía, han venido alertando de que mantener el actual sistema de pensiones requerirá aumentar tanto las tasas de empleo como prolongar las carreras laborales de los trabajadores españoles.

En este contexto, resulta especialmente relevante la atención prestada a los trabajadores mayores de 45 años. Tradicionalmente, este colectivo ha enfrentado prejuicios en los procesos de selección y dificultades para reincorporarse al mercado laboral tras periodos de desempleo. Sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema, resulta imprescindible aprovechar la experiencia y capacidad de estos trabajadores durante más años.

Financiación y distribución territorial de recursos

Aunque el texto oficial de la estrategia no especifica cifras concretas, se hace referencia a miles de millones de euros que serán canalizados hacia las comunidades autónomas. Esta financiación provendrá de diferentes fuentes, incluyendo presupuestos nacionales y fondos europeos destinados a políticas activas de empleo y formación profesional.

La distribución territorial de estos recursos se realizará atendiendo a criterios como las tasas de desempleo de cada región, el número de desempleados de larga duración y las características específicas de cada mercado laboral autonómico. De esta manera, se pretende garantizar que los fondos lleguen donde más se necesitan y generen el mayor impacto posible.

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Los ciudadanos españoles que deseen conocer más detalles sobre cómo pueden beneficiarse de estos programas deberán estar atentos a la información que publiquen los servicios de empleo de sus respectivas comunidades autónomas. Cada región desarrollará sus propios programas específicos dentro del marco general establecido por el SEPE.

La estrategia estará vigente hasta 2028, lo que significa que habrá tiempo suficiente para que los diferentes colectivos prioritarios puedan acceder a los programas de orientación, formación y acompañamiento que se pongan en marcha progresivamente durante los próximos años en todo el territorio español.