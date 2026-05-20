El refugio donde Sonsoles Espinosa escapó del ruido de ser 'primera dama'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Han transcurrido más de 14 años desde que Sonsoles Espinosa cerró las puertas del Palacio de la Moncloa como primera dama de España. Desde entonces, su vida ha recuperado esa discreción que tanto valoraba antes de que su marido, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzara la presidencia del Gobierno en 2004. Sin embargo, los recientes escándalos políticos y económicos que rodean al expresidente socialista han vuelto a poner el foco mediático sobre toda la familia, incluida la propia Sonsoles.

La comparecencia de Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, convocada por el Partido Popular, ha generado un renovado interés por conocer detalles de su entorno más íntimo. Las propiedades inmobiliarias del matrimonio y los exitosos negocios de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ocupan ahora titulares en medios de toda España. La compra de un inmueble por valor de 300.000 euros por parte de Alba, la menor de las hermanas, ha sido uno de los detonantes de esta nueva ola de atención mediática.

Sonsoles Espinosa rompió excepcionalmente su silencio hace algunos meses, cuando acudió junto a Santos Cerdán a la presentación del libro de su esposo, 'La solución pacífica'. Aquella aparición pública confirmó que, aunque alejada de los focos, sigue siendo un pilar fundamental en la vida del político leonés.

Los inicios en Ávila y León

Nacida en Ávila en 1961, Sonsoles Espinosa tiene actualmente 64 años. Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas debido a la carrera militar de su padre, hasta que finalmente la familia se estableció en León. Allí cursó sus estudios en el Colegio Leonés, el mismo centro educativo al que también asistió José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sus caminos no se cruzaron en aquella época.

El encuentro que cambiaría sus vidas se produjo a principios de los años 80 en la Universidad de León, donde ambos estudiaban la carrera de Derecho. A pesar de obtener su título universitario, Sonsoles decidió no ejercer como abogada y optó por seguir su verdadera vocación: la música. Se formó como cantante lírica y posteriormente desarrolló una carrera como profesora de música en diversos centros educativos de España.

Una historia de amor que comenzó con un chubasquero amarillo

"Estoy tan enamorado de Sonsoles como el primer día que la vi en la facultad con un chubasquero amarillo", confesó recientemente Rodríguez Zapatero en una entrevista con el diario 'El Español'. El expresidente incluso bromeó sobre su propia capacidad de seducción, reconociendo que era "muy pesado con la política y con Borges", lo que hacía aún más sorprendente que Sonsoles se enamorara de él.

Después de varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 27 de enero de 1990 en un lugar simbólico: la ermita de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, advocación que comparte nombre con la novia. Del matrimonio nacieron dos hijas: Laura en 1993 y Alba en 1995. Desde el principio, ambos padres se esforzaron por mantener a sus hijas alejadas del escrutinio mediático, incluso cuando Zapatero fue nombrado secretario general del PSOE en el año 2000.

La mudanza a Madrid supuso un cambio importante para la familia, pero no alteró su compromiso con la privacidad. Sin embargo, en 2009 no pudieron evitar que una fotografía de Laura y Alba junto a sus padres y el matrimonio Obama durante una recepción en Nueva York diera la vuelta al mundo. Los estilismos de las jóvenes generaron tal controversia que la imagen fue retirada de la página web de la Casa Blanca, aunque ya había sido reproducida en todos los medios españoles.

La soprano que nunca quiso ser primera dama

En marzo de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno de España, Sonsoles Espinosa se convirtió en primera dama, un título que nunca deseó y que le resultaba profundamente incómodo por la exposición pública que implicaba. Durante casi ocho años en ese rol, mantuvo un perfil excepcionalmente discreto que contrastaba notablemente con el protagonismo de su predecesora, Ana Botella.

A diferencia de otras primeras damas, Sonsoles no asumió agenda pública propia ni participó activamente en actos protocolarios. Limitó al mínimo sus apariciones oficiales y siempre se mantuvo en un segundo plano. Según personas cercanas a la familia, solía decir a sus amistades: "Yo estoy cuando hay que estar", y se definía como "una ciudadana anónima a la que el pueblo no ha votado. Una ciudadana más, sin vida pública".

Lejos de asumir responsabilidades institucionales, Espinosa dedicó aquellos años a cultivar su verdadera pasión: la música operística. Trabajó como suplente en el coro del Teatro Real de Madrid y en el coro de RTVE. En 2007 cumplió uno de sus mayores sueños profesionales al formar parte durante un mes del coro de la ópera Carmen, de Georges Bizet, en la prestigiosa Ópera de París.

El retorno a la vida anónima

Cuando Rodríguez Zapatero abandonó la presidencia del Gobierno en diciembre de 2011, Sonsoles Espinosa recuperó inmediatamente la discreción que tanto había añorado durante aquellos años en la Moncloa. Desde entonces, ha conseguido mantener un perfil prácticamente inexistente en los medios de comunicación españoles.

Reanudó su actividad como profesora de música y continuó desarrollando su carrera como soprano. En mayo de 2016, participó como miembro del Coro Intermezzo en el estreno de la ópera Moisés y Aarón en el Teatro Real de Madrid, demostrando que su compromiso con la música nunca disminuyó pese a los años de obligaciones institucionales.

Un patrimonio inmobiliario que genera controversia

A punto de celebrar su 36º aniversario de bodas, el matrimonio formado por Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero ha construido un importante patrimonio inmobiliario en España que no ha dejado de crecer desde su salida de la Moncloa. Este conjunto de propiedades ha generado considerable controversia política y mediática en los últimos meses.

Al abandonar la residencia oficial, la familia se instaló en régimen de alquiler en un chalet de lujo situado en Aravaca, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. En marzo de 2019, el matrimonio compró esta vivienda por cerca de 800.000 euros. Sin embargo, vendieron la propiedad en enero de 2025 por 2,1 millones de euros de forma que diversos medios calificaron como apresurada, justo cuando el nombre de Zapatero apareció en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con el caso Koldo.

Se trataba de un inmueble de 377 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con jardín privado y piscina en la azotea. La importante plusvalía obtenida en apenas seis años ha sido objeto de análisis por parte de expertos económicos y políticos.

Antes de adquirir el chalet de Aravaca, en agosto de 2017 el matrimonio compró una villa en Teguise, en la isla de Lanzarote, valorada en 1,2 millones de euros. Según reveló el medio 'El Debate', para esta compra Sonsoles y Zapatero solicitaron una hipoteca de 295.000 euros. La propiedad fue adquirida conjuntamente y Espinosa figura como cotitular en el registro de la propiedad.

Esta residencia canaria cuenta con 1.329 metros cuadrados de terreno y una construcción de una sola planta que incluye salón, comedor, cocina equipada, dos dormitorios, dos baños completos, una amplia terraza con vistas, jardín mediterráneo y piscina privada.

La nueva vida en Las Rozas y Puerta de Hierro

Tras la venta del inmueble de Aravaca, el expolítico y su esposa se trasladaron a Las Rozas, otra exclusiva zona residencial del noroeste de Madrid. Allí ocupan una espectacular casa con 537 metros cuadrados construidos en una parcela de casi 1.500 metros que dispone de cinco dormitorios, cocina de diseño, amplio salón, despacho, zona para servicio doméstico y un extenso jardín con piscina y casa de invitados independiente. Esta propiedad está valorada en dos millones de euros, aunque se desconoce si la han comprado o si residen en régimen de alquiler mientras concluyen las obras de otra vivienda.

En abril de 2024, adquirieron un nuevo inmueble de 134 metros construidos en una parcela de 318 metros cuadrados ubicado en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro de Madrid. Según informó el portal 'El Debate', esta propiedad está registrada únicamente a nombre de Sonsoles Espinosa, un detalle que ha llamado la atención de analistas. Para esta compra solicitaron una hipoteca de 500.000 euros.

El conjunto de propiedades del matrimonio Rodríguez Zapatero-Espinosa en España supera ampliamente los cuatro millones de euros en valoración actual, una cifra que ha generado debate político sobre el origen de estos recursos y la transparencia patrimonial de los expresidentes del Gobierno español.