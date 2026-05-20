El calendario secreto que miles de pensionistas consultan cada mes sin falta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cada mes, casi 10 millones de pensionistas en España esperan con atención una fecha que no figura en los calendarios oficiales de la Seguridad Social. Mientras el organismo público establece un plazo legal entre el 1 y el 4 del mes siguiente, la realidad bancaria funciona con otra lógica completamente diferente que adelanta el ingreso en aproximadamente una semana.

La normativa oficial señala que los importes deben estar disponibles antes del cuarto día natural del mes en curso, lo que situaría el próximo pago el 4 de junio de 2026. Sin embargo, la práctica totalidad de entidades financieras del país ha establecido un sistema paralelo que beneficia a sus clientes, ingresando las prestaciones entre los días 22 y 27 del mes anterior al que corresponde legalmente el abono.

Este mayo de 2026 marca la cuarta paga del ejercicio con la revalorización ya consolidada, y los pensionistas verán reflejado en sus cuentas un incremento que varía significativamente según el tipo de prestación que perciban y sus circunstancias personales.

Calendario bancario definitivo para mayo

Las diferencias temporales entre entidades suelen ser mínimas, condicionadas principalmente por la confluencia de festivos o fines de semana. En esta ocasión, el lunes 25 de mayo se perfila como la fecha clave en la que la mayoría de beneficiarios dispondrán del dinero.

Bankinter se adelanta a todos realizando el ingreso el viernes 22 de mayo de 2026, convirtiéndose en la entidad más temprana. Le sigue CaixaBank, que procesará los pagos el domingo 24 de mayo, aunque estos no serán visibles hasta el día hábil siguiente en muchos casos.

El grueso de la banca española concentra sus operaciones el lunes 25 de mayo de 2026. Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander han confirmado esta fecha como día de ingreso. Únicamente Caja Rural amplía el margen entre el 25 y el 26 de mayo, dejando un pequeño colchón para completar todas las transferencias.

Quién cobra pensiones en España

Las cifras oficiales revelan que la Seguridad Social gestionó 10.476.332 pensiones en la nómina de abril de 2026, distribuidas entre aproximadamente 9,5 millones de personas. Esta diferencia entre número de pensiones y beneficiarios se explica porque algunos perceptores acumulan más de una prestación.

Del total de pensiones abonadas, 6,7 millones corresponden a jubilación, la categoría más numerosa y que concentra la mayor parte del gasto. Las pensiones de viudedad alcanzan los 2,3 millones, mientras que 1,1 millones se destinan a incapacidad permanente. Las prestaciones de orfandad suman 336.141 y las pensiones en favor de familiares representan 46.768 casos.

El importe total de la nómina mensual asciende a 14.336,2 millones de euros, una cantidad que refleja el peso económico del sistema de pensiones en la estructura del gasto público español y su impacto directo en millones de hogares.

Cuánto sube cada pensión en 2026

La revalorización general del sistema se sitúa en el 2,7% para este ejercicio, calculada según el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Este porcentaje garantiza que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación registrada en ese período.

No obstante, el incremento no es uniforme para todos los colectivos. Las pensiones mínimas experimentan una subida del 7%, un porcentaje significativamente superior que busca proteger especialmente a los perceptores con menores ingresos. Pero existe un tercer escalón aún más generoso.

Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares registran un aumento excepcional del 11,4%, el mismo porcentaje aplicado a las pensiones no contributivas. Esta diferenciación persigue reducir la brecha de protección en las situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

En términos económicos concretos, una pensión media de jubilación recibirá aproximadamente 570 euros adicionales al año, mientras que el conjunto de pensiones medias del sistema aumentará en torno a 500 euros anuales. La pensión media del sistema alcanza los 1.368,4 euros mensuales en abril, lo que representa un incremento interanual del 4,5%.

Límites máximos y mínimos del sistema

El techo máximo que puede percibir un pensionista se establece en 47.034,4 euros anuales, lo que equivale a una cuantía mensual de 3.359,6 euros. Esta cifra marca el límite superior independientemente de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral.

En el extremo opuesto, las pensiones mínimas presentan una casuística compleja que depende de la edad y la situación familiar. Para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, el mínimo anual alcanza 17.592,4 euros. Sin cónyuge, esta cifra desciende a 13.106,8 euros, y con cónyuge no a cargo se sitúa en 12.441,8 euros.

Los menores de 65 años tienen umbrales ligeramente diferentes: 17.592,4 euros con cónyuge a cargo, 12.262,6 euros sin cónyuge y 11.590,6 euros con cónyuge no a cargo. Las situaciones de gran invalidez multiplican estas cantidades, llegando hasta 26.385,8 euros anuales con cónyuge a cargo.

Finalmente, las pensiones no contributivas se fijan en 8.803,2 euros anuales, distribuidos en 14 pagas, para aquellas personas que no han cotizado lo suficiente pero se encuentran en situación de necesidad y cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.