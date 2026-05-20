El secreto mejor guardado de León: la receta definitiva de la tortilla de patatas con cecina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León es mundialmente conocida por su rica gastronomía, sus paisajes del norte y un invierno que invita a refugiarse en sus tabernas. Entre todos sus tesoros culinarios, hay uno que destaca con luz propia y cuenta con Indicación Geográfica Protegida: la cecina. Este sofisticado embutido de vacuno, de sabor ahumado y curación paciente, ha encontrado su pareja ideal en el plato más sagrado de las barras españolas, dando lugar a la tortilla de patatas más auténtica, identitaria y leonesa que se pueda probar.

Para elaborar esta joya gastronómica en casa, el proceso comienza con la cuidadosa selección de los ingredientes, donde la calidad del producto leonés marcará la diferencia. Se necesitan patatas de la variedad monalisa o agria, huevos camperos frescos, una cebolla tierna si se prefiere el toque dulzón que equilibra el conjunto, un buen aceite de oliva virgen extra y, por supuesto, unos cien gramos de cecina de León cortada en lonchas muy finas y picada en pequeños trozos para que se distribuya uniformemente.

La magia empieza en la sartén, donde se deben freír las patatas cortadas en láminas finas junto con la cebolla a fuego lento, buscando que se confiten y queden tiernas en lugar de crujientes. Mientras tanto, en un bol amplio se baten con energía los huevos con una pizca generosa de sal, teniendo en cuenta que el embutido ya aportará su propio punto salino. Justo cuando las patatas estén en su punto idóneo, se escurren bien del aceite sobrante y se añaden directamente al bol junto con los trozos de cecina cruda, dejando que el calor residual de la patata funda ligeramente la grasa infiltrada de la carne y libere todos sus aromas ahumados durante un reposo de cinco minutos.

El broche de oro es el cuajado, un arte que en León se prefiere más bien jugoso para que los jugos de la cecina se fundan con el huevo semilíquido. Se vierte la mezcla en una sartén antiadherente bien caliente con unas gotas de aceite, se cocina a fuego medio-alto durante apenas un minuto por cada lado y se le da la vuelta con decisión. El resultado final es una tortilla dorada por fuera, cremosa por dentro y con un color tostado y un aroma inconfundible que rinde un sabroso homenaje a las tierras leonesas en cada bocado.