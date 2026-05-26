¿Qué ocurrió tal día como hoy, 26 de mayo?
En 1964 nace Lenny Kravitz, cantante estadounidense
Un 26 de mayo de 2011, hace ahora 15 años, fue detenido el general serbobosnio Ratko Mladic, condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica.
También un 26 de mayo, 62 militares españoles murieron al estrellarse en Turquía el avión Yakolev-42 en el regresaban a España después de una misión en Afganistán, la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas (2003); nació el índice Dow Jones Industrial (1896), y nueve personas murieron en el atentado de la cafetería California, en Madrid (1979).
Día mundial de Drácula.
1831.- Mariana Pineda, de 25 años, es ejecutada en Granada por no querer delatar a sus compañeros liberales que luchaban contra el gobierno absolutista de Fernando VII.
1896.- Coronación de Nicolás II, último zar de Rusia.
.- Nace el índice Dow Jones Industrial, el más tradicional de Wall Street y referencia del resto de bolsas mundiales.
1952.- El canciller Konrad Adenauer integra a la República Federal de Alemania (RFA) en la Comunidad Europea de Defensa.
1969.- Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscriben el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, para el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de estos países.
1972.- EEUU y la URSS firman en Moscú los Acuerdos SALT I, que limitan la construcción de misiles balísticos y antibalísticos.
1979.- Mueren 9 personas y otras 61 resultan heridas al estallar una bomba del GRAPO en la cafetería California de Madrid.
1999.- La alpinista gallega Chus Lago se convierte en la primera española en coronar el Everest sin ayuda de bombonas de oxígeno.
2003.- Accidente Yak-42: Fallecen 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión Yakolev-42 ucraniano en el que regresaban a España después de una misión en Afganistán, junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, en lo que fue la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas.
2011.- Detenido el general serbobosnio Ratko Mladic, condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica.
2018.- El 66 % de los irlandeses vota a favor de reformar la Constitución para permitir el aborto.
2021.- Amazon compra los estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares.
NACIMIENTOS
1822.- Edmond de Goncourt, escritor francés.
1877.- Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense.
1883.- Mamie Smith, considerada la ‘primera dama del blues’, estadounidense.
1907.- John Wayne, actor estadounidense.
1912.- Janos Kadar, político húngaro.
1926.- Miles Davis, músico y trompetista estadounidense.
1964.- Lenny Kravitz, cantante estadounidense.
1968.- Fernando León de Aranoa, director de cine español.
DEFUNCIONES
1976.- Martín Heidegger, filósofo alemán.
1994.- Antonio Hernández Gil, jurista español.
2006.- Edouard Michelin, presidente de la multinacional de neumáticos francesa.
2008.- Sydney Pollack, cineasta estadounidense.
2009.- Alfonso Milá, arquitecto español.
2015.- Vicente Aranda, director de cine español.
2016.- Arturo Pomar, ajedrecista español.
2017.- Laura Biagiotti, diseñadora italiana.
2018.- Alan Bean, astronauta estadounidense y cuarto hombre en pisar la Luna.
2020.- Miguel Artola, historiador y académico español.
.- Irmgard Hermann, actriz alemana.
2022.- Andy Fletcher, músico británico y miembro fundador de la banda Depeche Mode.
.- Luigi Ciriaco de Mita, político italiano.
.- Alan White, músico británico.
2025.- Emilio Cao, cantautor, referente del folk gallego.