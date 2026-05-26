¿Qué ocurrió tal día como hoy, 26 de mayo?

Lenny Kravitz, en un concierto del 2012 en Nueva Orleans.

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Un 26 de mayo de 2011, hace ahora 15 años, fue detenido el general serbobosnio Ratko Mladic, condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica.

También un 26 de mayo, 62 militares españoles murieron al estrellarse en Turquía el avión Yakolev-42 en el regresaban a España después de una misión en Afganistán, la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas (2003); nació el índice Dow Jones Industrial (1896), y nueve personas murieron en el atentado de la cafetería California, en Madrid (1979).

Día mundial de Drácula.

1831.- Mariana Pineda, de 25 años, es ejecutada en Granada por no querer delatar a sus compañeros liberales que luchaban contra el gobierno absolutista de Fernando VII.

1896.- Coronación de Nicolás II, último zar de Rusia.

.- Nace el índice Dow Jones Industrial, el más tradicional de Wall Street y referencia del resto de bolsas mundiales.

1952.- El canciller Konrad Adenauer integra a la República Federal de Alemania (RFA) en la Comunidad Europea de Defensa.

1969.- Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscriben el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, para el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de estos países.

1972.- EEUU y la URSS firman en Moscú los Acuerdos SALT I, que limitan la construcción de misiles balísticos y antibalísticos.

1979.- Mueren 9 personas y otras 61 resultan heridas al estallar una bomba del GRAPO en la cafetería California de Madrid.

1999.- La alpinista gallega Chus Lago se convierte en la primera española en coronar el Everest sin ayuda de bombonas de oxígeno.

2003.- Accidente Yak-42: Fallecen 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión Yakolev-42 ucraniano en el que regresaban a España después de una misión en Afganistán, junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, en lo que fue la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas.

2011.- Detenido el general serbobosnio Ratko Mladic, condenado en 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica.

2018.- El 66 % de los irlandeses vota a favor de reformar la Constitución para permitir el aborto.

2021.- Amazon compra los estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares.

NACIMIENTOS

1822.- Edmond de Goncourt, escritor francés.

1877.- Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense.

1883.- Mamie Smith, considerada la ‘primera dama del blues’, estadounidense.

1907.- John Wayne, actor estadounidense.

1912.- Janos Kadar, político húngaro.

1926.- Miles Davis, músico y trompetista estadounidense.

1964.- Lenny Kravitz, cantante estadounidense.

1968.- Fernando León de Aranoa, director de cine español.

DEFUNCIONES

1976.- Martín Heidegger, filósofo alemán.

1994.- Antonio Hernández Gil, jurista español.

2006.- Edouard Michelin, presidente de la multinacional de neumáticos francesa.

2008.- Sydney Pollack, cineasta estadounidense.

2009.- Alfonso Milá, arquitecto español.

2015.- Vicente Aranda, director de cine español.

2016.- Arturo Pomar, ajedrecista español.

2017.- Laura Biagiotti, diseñadora italiana.

2018.- Alan Bean, astronauta estadounidense y cuarto hombre en pisar la Luna.

2020.- Miguel Artola, historiador y académico español.

.- Irmgard Hermann, actriz alemana.

2022.- Andy Fletcher, músico británico y miembro fundador de la banda Depeche Mode.

.- Luigi Ciriaco de Mita, político italiano.

.- Alan White, músico británico.

2025.- Emilio Cao, cantautor, referente del folk gallego.