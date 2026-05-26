El historiador Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

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El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, ha sido galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Esta candidatura ha sido propuesta por Rosa Navarro Durán, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona. Nacido en Londres (Reino Unido, 12 de julio de 1955), Timothy Garton Ash se licenció en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford en 1977. Comenzó en la docencia en 1986, siempre en Oxford, donde es profesor de Estudios Europeos desde 2004 y profesor Isaiah Berlin en el St. Antony's College. Es, además, miembro principal en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford.

Historiador, periodista y ensayista, Garton Ash es reconocido como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, principalmente en los países de Europa central y del este, y uno de los más lúcidos analistas de la historia reciente del Viejo Continente. Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo. Los especialistas destacan su combinación de un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector general interesado.

Tras estudiar Historia Moderna en Oxford, su investigación sobre la resistencia alemana a Hitler le hizo mudarse temporalmente a Berlín, donde vivió, tanto en la mitad occidental como en la oriental. A lo largo de los años ochenta, narró y analizó el fin del comunismo en distintos países de Europa central, escribiendo para publicaciones como The New York Review of Books, The Independent, The Times y The Spectator. Fue editor extranjero de este último y escritor editorial sobre asuntos de Europa central para The Times y columnista sobre asuntos exteriores en The Independent.

Autor de once volúmenes de análisis político o, como él mismo acuñó, "historia del presente", su libro 'The Polish Revolution: Solidarity (1983)' se considera uno de los textos más influyentes sobre la oposición política en la Polonia comunista y el papel crucial del sindicato Solidaridad en el cambio político de la región.

En 'The Magic Lantern: the Revolution of '89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague' (1990) ('La linterna mágica. Las revoluciones del 89 en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga', 2025) ofrece una narración muy personal sobre los eventos que marcaron el fin del comunismo en Europa central, basándose en su experiencia como corresponsal de 'The Guardian' en ese periodo. En 'Free World: Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time' (2004) ('Mundo libre. Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente', 2005), su análisis se extiende a los desafíos que afrontan las democracias liberales, especialmente en un contexto pos-11 de septiembre, abordando los riesgos de la globalización, el populismo y el terrorismo.

Trabajos destacados



Otros trabajos destacados de su bibliografía son 'The File: A Personal History' (1997) ('El expediente', 1999), 'History of the Present: Essays, Sketches and Despatches from Europe in the 1990s' ('Historia del presente', 2000), 'Facts Are Subversive: Political Writing from a Decade Without a Name' ('Los hechos son subversivos: Ideas y personajes para una década sin nombre', 2009), 'Free Speech: Ten Principles for a Connected World' ('Libertad de palabra: diez principios para un mundo conectado', 2017) y 'Homelands: A Personal History of Europe' ('Europa. Una historia personal', 2023).

Condecorado con la Orden del Mérito en Alemania, Polonia y la República Checa y la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido, Garton Ash es doctor honoris causa por cinco universidades europeas y miembro de la Royal Society of Literature, de la Royal Historical Society y la Royal Society of Arts del Reino Unido, y de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo, entre otras instituciones. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Somerset Maugham (Reino Unido, 1984), el Prix Européen de l'Essai (Francia, 1989), el Memorial Imre Nagy (Hungría, 1989), el Premio Hoffmann von Fallersleben (Alemania, 2002), el Premio Orwell de Periodismo (Reino Unido, 2006) y el Premio Carlomagno (Alemania, 2017).