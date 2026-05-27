¿Qué ocurrió tal día como hoy, 27 de mayo?

Fotografía tomada el 09/11/2025, del rey emérito Juan Carlos. En su quinto año de "exilio" en Abu Dabi, el rey emérito ha estado muy presente en el debate público. Y rodeado de polémica en el año en el que España ha celebrado el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía sin su presencia en los actos institucionales, a los que no fue invitado. La música, el cine, el deporte, la política y los tribunales han dejado grandes protagonistas en 2025: de Rosalía al rey emérito pasando por Álvaro García Ortiz, Carlos Mazón, Santos Cerdán o Aitana Bonmatí, todos ellos han marcado la actualidad en España en el último año. EFE/Emilio LavandeiraEFE

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Un 27 de mayo de 2016, hace ahora diez años, Barack Obama visitó Hiroshima (Japón) en lo que fue la primera visita de un presidente de Estados Unidos al escenario del lanzamiento de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial.

También un 27 de mayo, el FC Barcelona de Pep Guardiola culminaba una temporada histórica al conquistar el triplete (2009), y el físico suizo Auguste Piccard y su ayudante se convertían en los primeros hombres en alcanzar la estratosfera y los primeros en ver la curvatura de la Tierra (1931).

Además, hoy cumple 75 años María Pilar Cuesta, Ana Belén, actriz y cantante española.

Día Mundial de la Nutria

Día Nacional del Celiaco (en España)

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1912.- Mueren 69 personas y más de un centenar resultan heridas en el incendio del cine La Luz en la ciudad castellonense de Villarreal.

1931.- El físico suizo Auguste Piccard y su asistente Paul Kipfer alcanzan la estratosfera en una cápsula presurizada, convirtiéndose en los primeros humanos en hacerlo.

1933.- Inauguración de la Exposición Universal de Chicago.

1941.- Segunda Guerra Mundial. El acorazado alemán Bismarck es hundido por barcos de guerra británicos en el Atlántico Norte.

1993.- Alfonso Sastre obtiene el Premio Nacional de Teatro por su obra ‘Jenofa Juncal’.

1994.- El Nobel de Literatura ruso Alexandr Solzhenitsyn regresa a Rusia después de 20 años de exilio en Estados Unidos.

2006.- Mueren más de 8.000 personas en la isla de Java a causa de un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter.

2009.- El FC Barcelona culmina una temporada histórica al conseguir el triplete: Liga de Campeones de la UEFA, Copa del Rey y La Liga.

2012.- El director austriaco Michael Haneke gana la Palma de Oro del Festival de Cannes por su película 'Amour' (Amor).

2014.- El papa Francisco afirma que el celibato sacerdotal no es un dogma y se puede hablar de ello.

2015.- Siete dirigentes de la FIFA son detenidos en Suiza por corrupción.

- El Estado Islámico asesina a 20 miembros del régimen sirio en el teatro romano de Palmira.

2016.- Barack Obama se convierte en el primer presidente de EE. UU. en visitar Hiroshima (Japón), escenario del lanzamiento de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial.

2019.- El rey emérito, don Juan Carlos, anuncia su retirada de las actividades institucionales desde el 2 de junio.

2022.- La iglesia Ortodoxa ucraniana rompe con el Patriarcado de Moscú por apoyar la "operación militar especial" rusa en Ucrania.

2024.- Primera visita oficial del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a España.

NACIMIENTOS

1881.- Cesáreo Bernaldo de Quirós, pintor argentino.

1913.- José Vela Zanetti, pintor y académico español.

- Vicente Calderón, empresario y dirigente del club de fútbol Atlético de Madrid.

1918.- Yasuhiro Nakasone, político japonés.

1922.- Christopher Lee, actor británico.

1923.- Henry Kissinger, político estadounidense de origen alemán.

1924.- Jaime Lusinchi, político venezolano.

1940.- Mariano Haro, atleta español.

1943.- Eduardo 'Teddy' Bautista García, músico y compositor español.

1951.- María Pilar Cuesta, Ana Belén, actriz y cantante española.

1994.- Willy Hernangómez, jugador español de baloncesto.

DEFUNCIONES

1564.- Juan Calvino, teólogo reformista protestante francés.

1840.- Niccolo Paganini, violinista y compositor italiano.

1910.- Robert Koch, médico alemán, descubridor del bacilo de la tuberculosis.

1930.- Gabriel Miró, novelista español.

1939.- Joseph Roth, escritor austriaco.

1964.- Jawaharlal Nehru, político indio.

1993.- Enzo Benedetto, escritor y pintor italiano.

2000.- Gonzalo de Borbón y Dampierre, aristócrata español.

- Donato Racciatti, músico y compositor ítalo-uruguayo, una de las principales figuras del tango.

2004.- Umberto Agnelli, empresario italiano.

2011.- Jeff Conaway, actor estadounidense.

2022.- Angelo Sodano, cardenal italiano.

2024.- Eduardo Contreras, abogado chileno que presentó la primera querella por delitos de lesa humanidad contra el dictador Augusto Pinochet.